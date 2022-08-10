跟監11個月收網了！　南警破獲南部地區最大「人蛇賣淫集團」

記者林悅／台南報導

台南市警五分局接獲人蛇賣淫集團藏身於火車站前大樓內情資，9日見時機成熟動員大批警力兵分3路在彰化、桃園及台南等地同步行動，共查獲23名外籍賣淫女子、嫖客5名，及以王姓主嫌為首的人蛇賣淫集團犯嫌6名，起出現金約320餘萬元及帳冊等物證，全案依組織犯罪條例、人口販運及妨害風化罪嫌移送偵辦。

▲台南市警五分局兵分3路分別在彰化、桃園及台南等地同步行動，共查獲23名外籍賣淫女子、嫖客5名，及以王姓主嫌為首的人蛇賣淫集團犯嫌6名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局指出，2021年11月接獲情資，有一人蛇賣淫集團藏身於火車站前大樓內，警方經長期蒐證報請檢察官董詠勝指揮偵辦，專案小組見時機成熟，於9日動員大批警力，兵分3路分別在彰化、桃園及台南等地同步行動，共查獲越南、泰國等23名外籍賣淫女子、嫖客5名，及以王姓主嫌為首的人蛇賣淫集團犯嫌6名，並當場起出不法所得現金約320餘萬元及帳冊、點鈔機、拉客用之手機、國外SIM卡等證物、保險套、漱口水、毛巾等大批證物。

據了解，市警五分局專案小組經長達11個月跟監蒐證，發現該賣淫集團係以王姓主嫌為首，旗下並有馬伕、會計及機房等工作人員，以多個人頭身分租下大量日租套房為色情交易場所，設下重重門鎖及監視器，以一樓一鳳之方式賣淫，除了在台南地區插旗外，甚至將外籍女子送至桃園、彰化等地，進行非法性交易。

專案小組聯合桃園及彰化警方人員及移民署台南市專勤隊，於9日下午持搜索票，同步展開查緝行動，先行逮捕人蛇集團之49歲王姓主嫌及43歲林姓馬伕等人，隨後集結警力，前往大樓執行攻堅搜索行動，由霹靂小組逐層破門搜索，共計查獲16名外籍賣淫女子，破獲當下，有5名嫖客正與越南女子進行性交易，另桃園及彰化亦同步查獲7位外籍女子，另在該賣淫集團之辦公室及記帳據點，又查獲地下匯兌之43歲黃姓會計及41歲黃姓、32歲林姓等2名成員。

專案小組發現該集團組織嚴密，利用外籍女子辦理入境來台費用不夠，先行出資讓其以合法打工或求學之名義入境，等到來台後，即以同鄉遊說其賣淫償還費用，越南女子只能待在狹小的出租套房等待接客，房間鑰匙及控制器皆由集團成員保管，並架設多組雲端監視器監視外籍女子之一舉一動，而這些外籍女子初期性交易費用皆由集團拿取，無法分到費用，須等到償還完畢，才可分紅，另以通訊軟體聯繫這些外籍女子，彼此之間幾乎不碰面，除了規避警方查緝外，亦增加警察偵查難度。

五分局專案小組成員，於偵辦過程中，時常隨著馬伕車輛南北奔波跟監蒐證，以發現在外縣市賣淫據點，並不時要喬裝旅客或是租屋房客進入大樓蒐證，過程十分艱辛。全案偵訊後依組織犯罪條例、人口販運及妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警五分局分局長洪頂力表示，積極查緝人口販運是國家當前的重點工作，第五分局積極偵查進而破獲人蛇集團誘騙外籍女子來台從事賣淫，五分局將持續針對轄內可疑色情場所，進行強力掃蕩，並持續向上追查，務必將犯罪集團一網打盡。