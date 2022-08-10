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社會 社會焦點 保障人權

全台10地檢署通緝他！遇攔查謊報禿爸證號　下秒問警：有像嗎

記者陳雕文／新北報導

新北市保大警方9日凌晨1點多，行經三重區三民街發現一台賓士車違停在巷口，並看到一名男子形跡可疑在巷內走動，員警上前盤查，男子謊報父親的身份證號，結果警用小電腦顯示為一名禿頭老人，男子心虛問，「有像嗎？」後來才從實招來，原來男子遭全台10間地檢署通緝，警員查看資料後比讚說，「上銬囉！」

▲▼新北保大。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北保大用小電腦一查，發現男子身揹10條通緝都忍不住比讚，下一秒就說，「上銬囉」。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解， 36歲林姓男子擔心自己通緝身分曝光，竟謊報自己父親的證號企圖規避查緝，員警以警用電腦查詢個人資料，發現相片跟林男不相符，明明照片是禿頭年長者，但林男頭髮茂密正值壯年…林男面對員警懷疑的眼神，還不小心脫口而出，「像嗎？」

林男見瞞不過了，只好乖乖報出自己的身份證號，警一查才發現不得了，原來林男身揹10條詐欺通緝，且是由10間不同的地檢署所發布，地檢署的數量已超過全台本島的一半，讓員警驚呼，「簡直快全台通透透了！」

▲▼新北保大。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子報爸爸的身份證，警用電腦顯示出一名禿頂老人的照片，警方一看就發現是不同人。（圖／記者陳雕文翻攝）

原本承辦員警以為要將林男逐一解送到各個地檢，後來請示新北地檢後，各個地檢署分別與林男視訊即可，省去員警要解送人犯到各地的舟車勞頓。

新北保安大隊呼籲，新北保大將持續展現強勢執法作為，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧，如民眾發現可疑不法情事，亦請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

▼林男看了照片都心虛問警，「有像嗎？」（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼新北保大。（圖／記者陳雕文翻攝）

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