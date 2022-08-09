駕車抽大麻菸好快活！　南警聞異味攔檢查獲送辦

▲23歲周姓男子駕車載乘24歲黃姓友人，在中西區府前路與中華西路路口停等紅燈時，因2人於車內抽大麻菸，被二分局員警巡邏經過聞到異味而實施攔檢，查獲大麻1包重達53.62公克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

23歲周姓男子，8月7日深夜11時許，駕車載乘24歲黃姓友人，在中西區府前路與中華西路路口停等紅燈時，兩人因於車內抽大麻菸，被二分局中正派出所員警巡邏經過聞到異味而實施攔檢，查獲大麻1包重達53.62公克，全案依毒品罪嫌送辦。

警方調查，周、黃2人夜間一同駕車前來市區KTV歡唱，結束準備回家時，因在路口停等紅燈，因抽參有大麻之香菸味道飄散車外，為巡邏經過之第二分局中正派出所員警楊淯鈞、黃宇澤、吳嘉佩等員聞到異味進而實施盤檢。

員警攔下時見兩人神情緊張，且態度不甚配合，經詳細檢查及分開突破，進而在車內座椅上發現殘留之大麻菸草碎屑，始讓2人乖乖配合，並由黃嫌自中央扶手處取出交付其所持有之一包大麻、重達53.62公克，兩人續經員警逮捕帶回調查，其毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案將黃、周兩嫌依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌調查送辦。

第二分局表示，本案得以在線上查獲大量之大麻毒品，端賴員警執勤認真、詳予觀察注意周遭之可疑人事物，並善用盤詰偵詢技巧突破犯嫌心防；在暑假青春專案期間警察將就轄區各治安重點區域及路段持續加強掃蕩工作，並針對「安居緝毒」重點工作善用各項勤務方式，不斷向上溯源、向下刨根，以打造樂活宜居之台南無毒生活環境。