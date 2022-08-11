女童吃飯慢遭老師「拍嘴」門牙噴飛　台南市府要查了！

記者黃翊婷／綜合報導

台南仁德區一名女童9日在幼兒園用餐時，疑似因為吃飯太慢，遭老師用手打嘴巴，導致1顆門牙脫落、嘴唇破洞流血；女童的爸爸不滿園方沒有主動告知，第一時間不接電話，甚至不給監視器畫面，氣得決定驗傷提告。台南市教育局接獲通報，10日隨即前往幼兒園調查，並要求該名老師立即停職，後續也會依法追究園方的管理缺失。

▲老師聲稱當時只是用手「扶著」女童的臉。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

女童的爸爸在臉書PO文指控，女兒只是吃飯比較慢，飯裡面還有湯，幼兒園老師竟然動手打嘴巴，力道之大導致1顆門牙飛出去，另1顆牙齒也出現搖晃的狀況，嘴唇破洞流血，園方卻沒有主動告知，直到女兒回家，他發現異狀追問才知道這件事。

更讓爸爸不滿的是，幼兒園老師、園長事後不接電話，好不容易找到人，老師說法卻避重就輕，表示當時只是用手「扶著」女童的臉，詢問「嘴巴有沒有在咬？打開來給我看」，女童沒有張嘴，才會用手背拍一下嘴巴，力道沒有很大。園長也推稱監視器有死角，畫面拍得不是很清楚。

「老師還知道在死角動手？」爸爸提到，園方希望他給老師機會，表明願意拿出賠償來平息這件事情，並要求不要報案，「明明昨天（指9日）晚上就問完老師了，校方早知道實情了，還要裝傻說不知情，現在鬧大了才說早就知情，推打都有，還讓孩子往後退2步，後面還是防墜網，監視器畫面顯示老師是轉身才動手，刻意遮住我的孩子，現在畫面不給我！什麼意思！」

女童的爸爸10日在台南市議員郭鴻儀的陪同下前往警局報案，後續決定驗傷提告。歸仁警分局已依規定受理，詳細案情仍在調查當中，並同步通報台南市政府的家暴防治中心。

而台南市教育局接獲通報，10日與社會局人員前往幼兒園進一步調查，同時要求該名老師立刻停職，若之後查證屬實，最重可能不得在幼兒園任教；至於園方管理缺失的部分也會依法追究，並進行裁罰。

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