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社會 社會焦點 保障人權

女嬰出生沒哭誤為死產丟棄致死　未婚媽媽判刑2年

▲台南地院依過失致死罪判朱女2年徒刑，不予緩刑。（圖／記者林悅攝）

▲未婚產下一女嬰，因沒聽到孩子哭聲，以為已死亡而棄置遮雨棚致死，台南地院依過失致死罪判朱女2年徒刑，不予緩刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名朱姓女子未婚產下一女嬰，因沒聽到孩子哭聲，以為已死亡而棄置遮雨棚，導致嬰兒死亡，台南地院依法醫鑑定報告指女嬰出生時是活產，嬰兒是被丟棄後才死亡，法官考量朱女有智能問題，依過失致死罪判刑2年，可上訴。

判決資料指出，台南市朱姓女子已生過2胎，未婚的朱女與男友同居懷孕，2020年11月28日晚間在公寓3樓住處浴室產下1名女嬰，朱女產嬰後把胎盤從體內扯出，因未聽到新生兒哭聲，以為女嬰已死，就用塑膠袋包裹女嬰，自住處3樓走道窗戶丟出至屋旁2樓遮雨棚，女嬰因未受到妥善照顧，導致呼吸衰竭而死亡，後因女嬰屍體腐爛發臭，鄰居誤認係動物屍體，通知林姓屋主委託方姓男子登上該處遮雨棚查看，始發現女嬰屍體。

檢警獲報後把女嬰遺體送交法醫鑑定，鑑定報告指女嬰出生後身上臍帶未剪斷還連接胎盤，並不違背朱女「沒有哭」的陳述，但女嬰生命跡象還在，此時未剪斷臍帶與施救，錯失救治的第一時間，之後又將胎盤拉出放進塑膠袋，未告知他人、把胎兒丟在遮雨棚上，有造成死亡與毀屍意圖。

法醫鑑定指出，女嬰出生後，若朱女把孩子臍帶剪斷並輕拍其背部，使女嬰口中異物吐出，空氣進入嬰兒肺部後就會有哭聲，因朱女沒這麼做，孩子自然不會有哭聲；但當時胎盤仍透過臍帶與女嬰相連，女嬰可吸取胎盤中氧氣，至少能存活半小時。又從解剖所見，女嬰遺體雖已腐敗，但解剖時尚可見臟器外觀，與一般死胎解剖時體內臟器已「水化」的情形不同，可推斷女嬰並非死產，出生時仍有生命跡象。

台南地院合議庭認為，朱女有輕度智能障礙，解決問題能力不足，也不能排除在缺乏醫護人員照料下獨自生產，過程對身心有高度衝擊，在產下女嬰後沒聽到哭聲，誤認孩子已死亡，一時慌張棄嬰，對此本應嚴懲，不過考量朱女是身障者、犯後能坦承自己有過失，依法判刑2年，不予緩刑，可上訴。

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