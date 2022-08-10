矢板明夫分析：防衛大臣換人是「台灣的損失」　濱田靖一是隻孤鳥

▲矢板明夫認為，新任防衛大臣濱田靖一是鴿派角色，而且在黨內只是一隻孤鳥。（圖／推特／濱田靖一）

記者林彥臣／綜合報導

日本在解放軍「圍台軍演」期間，進行內閣改組，格外引起台灣方面的矚目，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，這次內閣改組防衛大臣換人是台灣一大損失，新任的防衛大臣濱田靖一，在黨內只是一隻孤鳥，而且是鴿派角色，對岸田文雄來說，是一個聽話不鬧事的好部下。

矢板明夫在臉書分析表示，岸田文雄在這個時候，突然決定調整內閣人事，原因有三個，第一，是日本國內疫情反撲，內閣支持率下降。他想借著換一些新面孔，看看能不能提升一點士氣。

第二，是安倍前首相遇刺以後，在野黨和媒體，不斷對造成安倍遇刺原因的宗教團體「統一教會」和自民黨的關係窮追猛打。很多重要政治人物都被查出，曾經在選舉期間獲得過統一教會的支持。岸田怕這件事被越炒越大，將來難以收拾，於是想趕緊換掉和統一教會有瓜葛的官員。

第三，是去年自民黨總裁選舉時，岸田獲得了安倍派、麻生派、茂木派的支持，當選後的人事安排，重點照顧了這三個派系。這一次內閣改組，啟用了在總裁選舉後被冷落的河野太郎等實力派，想形成一個全黨團結的印象。

▲矢板明夫認為，日本防衛大臣岸信夫離開防衛大臣位置，對台灣是一大損失。（圖／路透）



矢板明夫接著分析，這次人事安排的看點，主要有三個，第一，是安倍前首相的弟弟岸信夫，離開了防衛大臣的位置，換上了不慍不火的濱田靖一。這對台灣來說是一大損失。

岸信夫是日本歷史上對中國最強硬、最挺台的防衛大臣。在任期間，主導發表了兩本防衛白皮書，在台灣問題上有兩次重大突破。據說他被任命為安全保障的首相輔佐官，是一個閒職。希望他養好身體、早日重回重要崗位。

新任的防衛相濱田靖一，上個月底剛剛訪問過台灣，但是，在自民黨的政治光譜中，屬於一個偏向鴿派的角色。而且在黨內，上無大哥、下無小弟，是一隻孤鳥。政策執行能力也不是很強。在岸田看來，會是一個比較聽話不鬧事的好部下。

第二個看點，是高市早苗。她離開了自民黨政調會長的重要位置，被任命為經濟安保大臣，等於是被降了半級。但今後面臨日本經濟和中國脫鉤的問題，經濟安保大臣的位置也是非常重要的。如果她能夠做出成績，證明自己實力的話，幾年後還是有機會再次挑戰首相寶座的。

畢竟，高市早苗在內政外交安保等政策上、全面繼承了安倍晉三的政策，日本民間也有很多人期待，她能成為日本第一位女首相。

第三個看點，是新任的政調會長萩生田光一。作為安倍派中生代領袖之一的他，在這個時候能夠出任這個重要位置，說明他得到了岸田首相的全面信任。說不定過不久，安倍派就要改名為萩生田派了。

矢板明夫最後補充，萩生田光一曾多次訪問台灣，在很多問題上，他和安倍一樣，都是非常挺台灣的。

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