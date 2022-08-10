　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中稱韓方宣示「三不一限」　韓外交部：未曾協議

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

▲中國外交部宣稱，南韓答應包括部追加「薩德系統」在內的「三不一限」政策，但是南韓外交部否認。（圖／達志影像） 

文／中央社

中國外交部今天對媒體表示，韓國政府已對外正式宣示「三不一限」政策；韓國外交部對此說明，無論是現任或前任政府，都未與中方做出約定或協議。

中國外交部發言人汪文斌今天就9日韓中外長會談內容進行說明時，就薩德問題稱韓國政府正式對外做出「三不一限」政策宣示，表示雙方階段性處理了薩德問題。

「三不一限」包括中國要求的不加入美國飛彈防禦系統（MD）、不追加部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）、不推進韓美日軍事同盟，並限制韓國運用部署在駐韓美軍基地的薩德系統。

不過，韓國外交部稍晚對此反駁，韓方已屢次說明，薩德是保障韓國人民免於北韓核武及飛彈威脅的自衛手段，因屬安全主權事項，無法將此作為協商內容。

韓國外交部表示，9日會談中，韓方也明確表示上述立場，且前任政府就所謂的「三不」政策，也曾公開表示並非約定或協議，若中方一再提起，只會成為韓中關係的絆腳石，有損雙邊人民利益。

同時，這次韓中會談也再次確認雙方就薩德問題的立場差異，雙邊都認知到不能因此影響韓中關係。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
「超強運4星座」8月旺到爆！專家：財運、桃花擋不住
員警獲報「中和60人互砍」！快打部隊到場傻眼　屁孩下場慘了
睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」
《柯南》結局5年前就畫好了！作者認擔憂：不確定意外何時來
「有沒有作弊很容易看出來」　前綠委喊話：應尊重台大審查結果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本北海道深夜「連續7地震」！最嚴重規模5.3　震度5強

中稱韓方宣示「三不一限」　韓外交部：未曾協議

北京大規模軍演　英國外相召見中國大使要求解釋

矢板明夫分析：防衛大臣換人是「台灣的損失」　濱田靖一是隻孤鳥

能源價格下降　美國7月通膨率8.5%低於預期

日相改組內閣記者會　再度要求共軍立即停止軍演

日本單日新增「25萬例」創新高　第7波COVID-19疫情炸裂

中國要求南韓遵守「三不一限」！稱圓滿解決薩德　韓外長嗆：非承諾

中國承諾台灣「一國兩制」　澳媒：25年前也曾許諾香港

美副國務卿：台灣危機尚未解除　習近平「繼續對台施壓」

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

貨櫃車撞陸橋45度傾斜　一旁騎士淡定等紅燈！

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

快訊／日本北海道深夜「連續7地震」！最嚴重規模5.3　震度5強

中稱韓方宣示「三不一限」　韓外交部：未曾協議

北京大規模軍演　英國外相召見中國大使要求解釋

矢板明夫分析：防衛大臣換人是「台灣的損失」　濱田靖一是隻孤鳥

能源價格下降　美國7月通膨率8.5%低於預期

日相改組內閣記者會　再度要求共軍立即停止軍演

日本單日新增「25萬例」創新高　第7波COVID-19疫情炸裂

中國要求南韓遵守「三不一限」！稱圓滿解決薩德　韓外長嗆：非承諾

中國承諾台灣「一國兩制」　澳媒：25年前也曾許諾香港

美副國務卿：台灣危機尚未解除　習近平「繼續對台施壓」

詹皇上身？柯瑞竟上演空接灌籃　扣完超嗨與學員瘋狂慶祝

手機殺死人類的社交能力　網路世界讓人更沒同理心

俄軍發現AGM-88「反輻射飛彈」殘骸　CNN：國防部承認給烏克蘭

常被誤認能減肥的5種「健康食物」！最後一個熱量比肥肉還高

斷開全民男友　卡蜜拉爆新戀情「咖啡店索吻」！男方是31歲CEO

魔術狀元、莫瑞社群互槓　喬治吃瓜：不錯的休閒娛樂

Lisa額頭門戶大開＋新髮色網喊：認不出！BLACKPINK預告照全員美翻

天王製作人班尼布蘭柯合體BTS　一秒變迷弟：他們最善良也最認真

快訊／日本北海道深夜「連續7地震」！最嚴重規模5.3　震度5強

張孝全變油了！討教主播當浮誇名嘴　陳昊森狠減12公斤自虐睡公園

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

國際熱門新聞

日本北海道連7震　最嚴重規模5.3

陸許諾台灣一國兩制　澳媒：恐淪第2個香港

洪水灌「地下房」！她死前淚崩：門打不開

北京大規模軍演　英國外相召見中國大使要求解釋

矢板明夫分析：防衛大臣換人是「台灣的損失」

泳客遇鯊魚！一群海豚「築牆護送」影片曝

中稱韓方宣示「三不一限」　韓外交部：未曾協議

中國稱南韓同意遵守三不一限　朴振：非承諾

日內閣今改組！岸田切割統一教　安倍親弟職位曝

能源價格下降　美國7月通膨率8.5%低於預期

美副國務卿：台灣危機尚未解除

即／路透：兩岸20艘軍艦海峽中線對峙

《寄生》真實上演！一家3口住地下房慘溺斃

日本單日新增「25萬例」創新高

更多熱門

相關新聞

矢板明夫分析：防衛大臣換人是「台灣的損失」

矢板明夫分析：防衛大臣換人是「台灣的損失」

日本在解放軍「圍台軍演」期間，進行內閣改組，格外引起台灣方面的矚目，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，這次內閣改組防衛大臣換人是台灣一大損失，新任的防衛大臣濱田靖一，在黨內只是一隻孤鳥，而且是鴿派角色，對岸田文雄來說，是一個聽話不鬧事的好部下。

日相改組內閣記者會　再度要求共軍立即停止軍演

日相改組內閣記者會　再度要求共軍立即停止軍演

日本單日新增「25萬例」創新高

日本單日新增「25萬例」創新高

中國稱南韓同意遵守三不一限　朴振：非承諾

中國稱南韓同意遵守三不一限　朴振：非承諾

日本今增「25萬例確診」再創歷史新高！

日本今增「25萬例確診」再創歷史新高！

關鍵字：

三不一限薩德日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

《柯南》作者證實結局5年前就畫好

騎士民權大橋自撞亡　噴飛畫面曝

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

台灣洗腎率世界第1！她揭「2大危險飲食」

戶頭驚見入帳8千！他樂喊：原來雲端發票真有大獎

日本北海道連7震　最嚴重規模5.3

國家災防發布！大雷雨夜襲南台灣

颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

曾奪奧運示範項目金牌！女將知老公不倫表妹心碎

更多

最夯影音

更多
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面