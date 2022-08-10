中稱韓方宣示「三不一限」　韓外交部：未曾協議

▲中國外交部宣稱，南韓答應包括部追加「薩德系統」在內的「三不一限」政策，但是南韓外交部否認。（圖／達志影像）

文／中央社

中國外交部今天對媒體表示，韓國政府已對外正式宣示「三不一限」政策；韓國外交部對此說明，無論是現任或前任政府，都未與中方做出約定或協議。

中國外交部發言人汪文斌今天就9日韓中外長會談內容進行說明時，就薩德問題稱韓國政府正式對外做出「三不一限」政策宣示，表示雙方階段性處理了薩德問題。

「三不一限」包括中國要求的不加入美國飛彈防禦系統（MD）、不追加部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）、不推進韓美日軍事同盟，並限制韓國運用部署在駐韓美軍基地的薩德系統。

不過，韓國外交部稍晚對此反駁，韓方已屢次說明，薩德是保障韓國人民免於北韓核武及飛彈威脅的自衛手段，因屬安全主權事項，無法將此作為協商內容。

韓國外交部表示，9日會談中，韓方也明確表示上述立場，且前任政府就所謂的「三不」政策，也曾公開表示並非約定或協議，若中方一再提起，只會成為韓中關係的絆腳石，有損雙邊人民利益。

同時，這次韓中會談也再次確認雙方就薩德問題的立場差異，雙邊都認知到不能因此影響韓中關係。

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