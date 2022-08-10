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日相改組內閣記者會　再度要求共軍立即停止軍演

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄要求共軍立即停止軍演。（圖／路透）

文／中央社

日本首相岸田文雄今天改組內閣，他表示這是因應有事（有緊急狀況）斷然執行政策的內閣。他在記者會上被問及中國軍方實施封鎖台灣演習時，重申要求共軍立即停止軍演。

岸田10日進行執政黨自由民主黨主管及內閣改組，晚上6時（台灣時間5時）召開記者會說明。他表示，之所以改組內閣，主要是希望能斷然執行政策，以突破數十年僅見的難局。

他認為，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻、烏克蘭局勢、美中關係緊張、國際物價飆漲等艱困課題都亟需處理。他強調，這個因應「有事」的「斷然執行政策的內閣」正面對堆積如山的課題，因此任用了兼具經驗與實力的閣僚。

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

▲中國日前軍演試射飛彈，落入日本專屬經濟海域。（圖／CFP）

媒體也問及中國為了抗議美國眾議院議長裴洛西訪台而實施大規模軍演，8月4日至7日之間實施軍演後，又持續在8日、昨天及今天也實施軍演，現況是中國對台灣的軍事施壓常態化。4日中國發射的彈道飛彈首度落在日本的專屬經濟海域。日本對於不回應台灣的中國，具體上應如何相向？

另外，岸田也被問及是否有準備與中國展開領袖會談、對於中國指稱日本無權對台灣問題說三道四的主張，日本政府的見解是什麼？

岸田答說，首先是針對中國發射彈道飛彈落至涵蓋日本專屬經濟海域在內的日本近海一事，這是攸關日本國家安全保障及人民安全的重要問題，已對中國表達強烈譴責並提出抗議。這次中方的行動對國際社會的和平穩定造成深刻的影響，日本要求中國立即停止軍演。

岸田強調，日本政府該主張的就會主張，強烈要求中國要做出負責任的行動。同時，對於共通的課題，日本與中國有必要努力合作建立具建設性、穩定的關係。日本一直以來都向中國做上述的表達。

他說，正因現在這樣的時局，好好的進行意見溝通至為重要。有關日中領袖會談，目前一切都尚未決定，日本對於中國，對話的門一直是敞開的。

他還說，有關台灣問題，日本的基本立場是一貫的，基於1972年日中共同（聯合）聲明，與台灣維持非政府間的實務關係。同時，日本認為台灣海峽的和平穩定相當重要，是國際社會的安全與繁榮所不可或缺的。日本期待台灣問題能透過對話和平解決。

▲▼濱田靖一。（圖／推特／濱田靖一）

▲濱田靖一回鍋擔任防衛大臣。（圖／推特／濱田靖一）

他強調，對於包含台灣海峽在內的區域的和平穩定的重要性，日本今後會持續直接向中國表達上述的看法，也會與各國基於共同的立場明確發出訊息，今後將與以美國為首的同盟國、志同道合國家密切合作，關注兩岸關係的變化。

岸田這次改組內閣的重點之一是任命前防衛大臣濱田靖一擔任防衛大臣。主要是因為目前烏克蘭局勢、因台灣問題美中關係對立，環繞日本的安全保障趨於嚴峻，岸田期待年底要修訂的國家安全保障戰略等國防安保3文件能順利推動。

66歲的濱田是眾議院千葉12區選出的眾議員，當選10次眾議員，上個月底才與前防衛大臣石破茂等國會議員訪台。

濱田曾在其父濱田幸一擔任眾議員時當過秘書等職務，與岸田文雄、安倍晉三等人於1993年的眾議院選舉首度當選眾議員。歷任自民黨國會對策委員長、防衛廳（防衛省的前身）的副長官、眾議院安全保障委員長，在麻生內閣2008至2009年之間擔任防衛大臣。

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