北市爛醉男中山區撞小黃「拒測還罵街」　療癒！遭警大外割帶回

▲黃男酒駕撞車還拒絕配合警方酒測，最後被警方大外割後壓制帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區10日凌晨近4時許，一名男子酒後駕車行經民生東路一段，途中不勝酒力，撞上路邊起步的一輛計程車，計程車再推撞前方一輛小貨車，計程車車頭整個卡在前方小貨車車尾下。肇事駕駛下車後，渾身酒氣被其他民眾發現報警，男子不但不配合酒測，還對警方、記者大呼小叫，最後被警方大外割壓制帶回。男子酒測值為0.6mg/l，全案將依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，李姓男子（48歲）駕駛黑色轎車，沿著民生東路一段往東行駛，變換車道時車頭撞上路邊開出的一輛計程車，雖然曹姓運將（57歲）並未受傷，但計程車因強大衝擊力，被撞上後整輛車往前再推撞上一輛藍色小貨車，所幸小貨車的陳姓駕駛（43歲）也未受傷。

▲計程車被撞到壓在小貨車車尾底下，而黃男肇事後渾身酒氣被民眾發現報警。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方獲報到場，發現小貨車車尾因受到撞擊導致金屬構件變形，而計程車車頭受損最為嚴重，被小貨車車尾壓在下面，引擎蓋嚴重變形，車體鈑金破損變形，而肇事的黑色轎車車頭同樣因撞擊受損。警方在對李男酒測時，李男不但抗拒高聲直呼「我沒怎樣！」，還不斷吹氣失敗，甚至對拍攝的記者大呼小叫。

警方見李男酒醉到語無倫次，還不斷掙扎試圖逃避酒測，於是將他大外割壓制上銬，帶回偵辦調查，吹氣酒精濃度高達0.6mg/l，全案將依公共危險罪嫌移送法辦。

▲計程車、小貨車均因撞擊受損。（圖／記者游宗樺攝）