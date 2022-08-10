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堅決反對！大陸狠批「美推晶片法案」：搞限制脫鉤只會損人害己

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登今天在白宮簽署晶片法案，將為美國半導體生產挹注超過500億美元政府補貼，推動半導體產業與科學研究，以提高美國對中國與其他外國生產者在科技領域競爭力。對此，大陸外交部發言人汪文斌在10日的記者會上回應稱，中方對此表示堅決反對，該法所謂保護措施呈現出濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞經濟脅迫的又一例證。

汪文斌表示，美國的法案宣稱旨在提升美科技和晶片業的競爭力，但卻對美國本土晶片產業提供巨額的補貼，推行差異化的產業扶持政策，包含一些限制有關企業在華正常投資與經貿活動和中美正常科技合作的條款，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此表示堅決反對。

汪文斌指出，該法所謂保護措施呈現出濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞經濟脅迫的又一例證。美國如何發展自己是美國自己的事，但應當符合世貿組織相關規則，符合公開透明非歧視原則，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。不應為中美正常的經貿和科技交流合作設置障礙，更不應損害中方正當的發展權益。中美經貿和科技合作有利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制「脫鉤」只會損人害己。

汪文斌強調，中國堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，任何限制打壓都阻擋不了中國科技發展和產業進步的步伐。

晶片法案（CHIPS and Science Act）於7月27、28日分別在美國聯邦參、眾議院表決通過，隨後送交白宮。因為新冠篩檢再度轉陽性而重啟隔離的拜登解隔後，今天在白宮正式簽署生效。

對於美國晶片法案，中國貿促會、中國國際商會等今日稍早發出聲明表達抗議，反對美國藉國家力量阻撓全球工商界正常交流與合作，在歧視別國的基礎上展開不公平競爭。聲明還呼籲，全球工商界攜手應對，消除該法案對工商界的不利影響，必要時採取有力措施維護自身合法權益。

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