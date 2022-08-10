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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂兩岸戰爭風險急速升溫　民眾黨團籲蔡政府「做最壞打算」

▲民眾黨團10日上午召開「韌性國家-最壞打算，最好準備」記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨團10日上午召開「韌性國家-最壞打算，最好準備」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對中共對台文攻武嚇，在「圍台軍演」期間，射飛彈飛越台灣上空、派無人機侵擾離島，以及軍艦與軍機頻繁跨越台海中線，民眾黨立法院黨團認為兩岸戰爭風險急速升溫，遂今（10日）開記者會，呼籲政府應該儘速盤點戰略產業與資源、檢討國防政策，做最壞打算、最好準備，將台灣打造成韌性國家。

立委蔡壁如在記者會上表示，台灣不只面臨戰爭風險的地緣政治，也位居環太平洋地震帶、西北太平洋颱風主要路徑，是氣候變遷的受害國，也是世界銀行的「天然災害高風險地區」。國內能源系統應該改成分散式電網，避免一條電線斷、一個電塔倒就全台電力崩潰，台灣要轉型為面對攻擊、災害，還能夠擁有一定調適能力的「韌性國家」。

蔡壁如指出，行政院6月成立關鍵基礎設施專案小組，納入能源、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急醫療、中央與地方政府機關、高科技園區八大類，但目前工作規劃與期程都模糊不清。連美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國軍演期間，有無啟動因應措施，都讓外界霧裡看花。

蔡壁如直言，面對中國揚言「軍演常態化」，我國應比照核安演習，常態化模擬各種可能的攻擊、災害，必要時進行實地演習，要為最壞打算，做最好準備。

民眾黨團總召邱臣遠則說，今年4月國防部公布全民國防手冊，內容只貼上幾個QR code和緊急聯絡電話，未充分考量戰時網路運作，連防空洞資訊都沒有披露，國防部應該跨部會協調並與地方政府合作，才能整合避難資訊，確保重大災難來臨時，緊急避難設施可以照常運作。

邱臣遠表示，台灣目前能源戰略存量天然氣約2週、原油約3個月，萬一共軍圍島軍演常態化，國內將面臨斷氣斷電危機，國防部應提升自行囤油容量。此外，台灣目前主要糧食自給率除了稻米120％，玉米只有2.75％、黃豆0.18％及小麥0.11％，戰備存糧仰賴進口，農委會也要協助調整。

邱臣遠也指，國防部推行募兵制以後，義務役轉型為軍事訓練役，服役時間縮減為4個月，訓練成果大打折扣，後備役召員戰力堪慮，建議借鏡美國國民兵訓練制度，一年入營訓練15天，每個月選一個週末實施訓練，同時增加教召頻率，提升後備軍人可恃戰力。

民眾黨團呼籲，台海情勢陡然升溫，政府應該居安思危，超前部署戰略資源。藉此盤點國內戰略產業與資源、同時檢討國防相關政策，才能提高台灣應對天災人禍的韌性。

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