檢討中共軍演！民眾黨團提四訴求　「政府應參照美國國民兵制度」

▲民眾黨立法院黨團9日召開「民眾國防安全因應小組」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前後，中國大陸除了擴大軍演，也對台灣祭出外交、經貿、網路等「超限戰」施壓，民眾黨立法院黨團今（9）日召開記者會，針對交通、金融、經貿、國安、資安五大面向，成立「民眾國防安全因應小組」，為受衝擊的產業及民眾發聲，督促政府提出實際且有效的對策。

民眾黨團總召邱臣遠指出，台灣正面臨一場新式混合戰的國安危機，連菲律賓也已備妥撤僑計畫，隨時可將15萬移工從台灣撤回菲國，而圍島演習讓我國海空貨運交通秩序大亂，各式輪船改道，石油、天然氣無法進口，若圍島演習常態化，勢必造成能源危機。

邱臣遠說，此次總統府承受2倍網路攻擊，國防部深夜遭駭入，外交部甚至在1分鐘內被嘗試登入850萬次，另外還有台大、台鐵到超商系統，通通被中國駭客侵入，大搞認知作戰，凸顯資安風險。

邱臣遠表示，檢討這次圍島軍演，國防部未依照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」及「防空警報發放及維修實施規定」，未鳴放「防空警報」、未對飛彈實施「攔截」及未發放簡訊，致使民眾認為國防部蓋牌。媒體也揭露兩岸海軍武力不對等，我方艦艇已經落後一個世代，另外中共得寸進尺不斷越過海峽中線，進逼我領海領空，都需要盡快檢討補強。

對此。民眾黨團訴求：第一、政府應參照美國國民兵制度，改善我後備動員整備制度。第二、國防部應加速做好戰備物資囤儲，並跨部會協調整備防空避難設施及資訊。第三、國防部應提升單兵個人戰鬥裝備與國際規格相符，戰術戰法更新換代，加強城鎮作戰訓練。第四、請國防部加速提升海空軍戰力採購到位。

民眾黨團也呼籲，面對中國祭出多元「超限戰」手段，以及美中對抗情勢升溫，總統蔡英文應比照2月俄烏戰爭爆發時成立因應小組，協調跨部會應對中方壓力，同時定期向國人彙報，莫讓中國導彈飛越本島，國人還要靠日本防衛省發布訊息才得知的事件一再重演。