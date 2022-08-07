民眾黨3歲生日　賴香伶願望：帶著「阿伯」的USB主掌桃園市政

▲民眾黨3歲生日，賴香伶願望：帶著「阿伯」的USB年底主掌桃園市政。（圖／擷取自賴香伶臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨6日成立三年，桃園市長參選人賴香伶表示，挑戰六都的桃園市長選戰，這任務很艱鉅，希望「阿伯」黨主席、台北市長柯文哲，送她一個USB，把他八年在台北市每天七點半開會，每年列管萬件的珍貴經驗傳承給她，帶著USB進入桃園市政府，一步一步改變行政效能、行政的創新思維，及廉能抵抗利誘的能力。

賴香伶說，她離開北市府3年，跟著主席開疆闢土來到立院，今年要挑戰桃園市長，請大家給她最熱情支持，因為有這氣勢加入民眾黨3年，讓她感覺越來越年輕，雖然看見阿伯頭髮越來越白，但是每次跟民眾黨議員參選人和黨員在一起，就發現年輕政黨只剩下民眾黨，願意用年輕的心為揪葛的台灣改變命運。

所以十字路口上有民眾黨，民眾黨要往前跨一步，與民同行為持續永續的台灣發展下去，為世代正義、為下一個十年百年的台灣。這幾天的軍演，賴香伶表示，感受很深，晚上睡覺壓力很大，身為第三大政黨的國會議員在國會一直會擔心，阿伯過去被抹黑抹紅，他們在國會得表現，為什麼國人聽不到他們的聲聲呼喊，和平難道不是全世界共同的期待嗎，為什麼民眾黨希望不要有戰爭會被抹黑抹紅，長期藍綠糾葛下，其實大家失去理性思辨的勇氣，所以民眾黨的參選他願意出來承擔。

挑戰六都的桃園市長，賴香令表示，這任務很艱鉅，民眾黨很清楚要挑戰的世代問題裡有居住的問題、就業的問題有環境永續的問題，在經濟上當然大家期待美中霸權爭議下台灣跟中國的貿易依存，與東南亞的發展性，與對岸美國有持續的產業鏈，但我們的年輕人誰來培養他，誰給他資源、誰告訴他你在台灣可以住得起，你可以在工作上國家培養你，你可以有十七八所大學願意培養你，這誰來做，相信桃園是大家值得發展值得珍惜的地方。