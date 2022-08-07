　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

最後一天軍演畫面曝光　央視：轟炸機編隊同時雙向穿越台灣海峽

▲▼ CCTV-7晚間七點半《軍事報導》公布今日7日軍演畫面，東部戰區今日實戰化聯合演訓8月7日，東部戰區繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，戰區空軍連續出動多批多型戰機，成體系實施島嶼進攻作戰演練，演練重點聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。東部戰區2022-08-07。（圖／翻攝 CCTV-7《軍事報導》）

▲ CCTV-7晚間七點半《軍事報導》公布今7日最後一天軍演畫面。（圖／翻攝 CCTV-7《軍事報導》）

 記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區之前軍演時間於4日12點到今7日12點。稍早晚間7點半，CCTV-7《軍事報導》也釋出東部戰區最後一天演習的最新畫面，但沒有公布結束確切時間。該報導只有透露，早上9點多空中打擊編組，按照預定時間到達打擊正位。新聞旁白還強調，「模擬打擊任務完成，多隻轟炸機編隊按照預設航線貫通南北，同時雙向穿越台灣海峽。」

大陸解放軍東部戰區按計劃預計今日12點結束對台軍演。但中午時刻陸官媒《央視》、《新華社》、《人民日報》等大陸媒體聯合發出快訊指出，「8月7日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續位台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。」

直到今晚7點半CCTV-7《軍事報導》釋出東部戰區最後一天的演習畫面，並未公布今日軍演實際結束時間。報導稱，預警機，干擾機，殲擊機加上海上艦船支援，‌‌空中打擊，常規導彈區分多個方向，對預定目標實施防區外多彈頭，搜索鎖定發射導彈等一系列動作。 

▲▼ CCTV-7晚間七點半《軍事報導》公布今日7日軍演畫面，東部戰區今日實戰化聯合演訓8月7日，東部戰區繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，戰區空軍連續出動多批多型戰機，成體系實施島嶼進攻作戰演練，演練重點聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。東部戰區2022-08-07。（圖／翻攝 CCTV-7《軍事報導》）

▲▼ CCTV-7晚間七點半《軍事報導》公布今日7日軍演畫面，東部戰區今日實戰化聯合演訓8月7日，東部戰區繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，戰區空軍連續出動多批多型戰機，成體系實施島嶼進攻作戰演練，演練重點聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。東部戰區2022-08-07。（圖／翻攝 CCTV-7《軍事報導》） 

▲東部戰區今日演練重點聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。（圖／翻攝 CCTV-7《軍事報導》）

其中一段新聞旁白刻意強調，「模擬打擊任務完成，多隻轟炸機編隊按照預設航線貫通南北，同時雙向穿越台灣海峽，多軍兵種環台近逼懾壓。」

東部戰區空軍航空兵某團團長表示，「這次任務的實施條件比較複雜，‌‌我們嚴密組織低氣象、長干擾、長航時和高威脅環境下的防區外打擊訓練，‌‌我們的飛行員做到了準時升空，接令即打、‌‌精準命中。」

本日對台軍演結束，解放軍將在其他地點接力演習。大陸葫蘆島海事局、連雲港海事局、大連海事局8月5日至6日相繼發佈航行警告。告示指出在黃海南部、渤海部分海域，實施10天到1個月左右長期軍演。其中渤海軍事演習時間最久，從8月8日0時至9月8日24時。

ET快訊
快訊／中共1架無人機闖金門！　國軍「射擊信號彈」警示
U12／美國8戰27轟火力展示　勇奪第4次世界冠軍
快訊／今66架次共機、14共艦擾台　22架越海峽中線
女生屁股大＝好生？名醫「答案婆媽幻滅」
快訊／台大遭駭客入侵！「只有一個中國」高掛學校官網
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！陸網灌爆留言：今日起脫粉
病患吊點滴「保時捷當病床」　網驚呆：開跑車治百病
最新軍演畫面曝　央視：轟炸機編隊同時雙向穿越台灣海峽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

最後一天軍演畫面曝光　央視：轟炸機編隊同時雙向穿越台灣海峽

共軍軍演宣布常態化　中國評論員：台海中線是美軍「憑空劃出」的

裴洛西丈夫港資產曝光！　陸媒痛批：狂撈油水規模達174億美元

三亞無預警封城！　遊客崩潰「沒封台灣島，反倒封了海南島」

又揚言「再教育台灣人」　陸駐法大使：台灣民眾被台獨思想毒害了

共軍艦距和平電廠僅11.78公里？我軍方：中共傳散的假訊息！

再斥G7歐盟警告英　中駐英大使：「不要跟著美國玩火」派官員訪台

首屆上海交大安泰「融匯兩岸」贏利模式大賽啟動

香港爆多起瘧疾境外移入！近60人住院

河北囚犯不爽獄警！出獄後「帶刀回來報仇」造成2死1傷

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

五堅情想婚了！具俊曄台上放閃　小賴開大S玩笑姐夫打屁屁

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

最後一天軍演畫面曝光　央視：轟炸機編隊同時雙向穿越台灣海峽

共軍軍演宣布常態化　中國評論員：台海中線是美軍「憑空劃出」的

裴洛西丈夫港資產曝光！　陸媒痛批：狂撈油水規模達174億美元

三亞無預警封城！　遊客崩潰「沒封台灣島，反倒封了海南島」

又揚言「再教育台灣人」　陸駐法大使：台灣民眾被台獨思想毒害了

共軍艦距和平電廠僅11.78公里？我軍方：中共傳散的假訊息！

再斥G7歐盟警告英　中駐英大使：「不要跟著美國玩火」派官員訪台

首屆上海交大安泰「融匯兩岸」贏利模式大賽啟動

香港爆多起瘧疾境外移入！近60人住院

河北囚犯不爽獄警！出獄後「帶刀回來報仇」造成2死1傷

抱抱降血壓！愛愛7好處一次看　男生每週2次降心臟病風險

中華男排亞洲盃首戰不敵巴林　明對決中國得全力搶勝

黃偉哲獻唱「小幸運」　具俊曄、玖壹壹陪民眾「搖擺不搖頭」

快訊／中共1架無人機闖金門！　國軍「射擊信號彈」警示

《全明星》選秀出爐！「女狀元」搶瘋　錢薇娟激動：快一點啦

趙露思老爸「顏值超帥」激似韓歐巴　大街上被誤認情侶

U12／美國8戰27轟火力展示　勇奪第4次世界冠軍

快訊／今66架次共機、14共艦擾台　22架逾越海峽中線

鮪魚出國吃飯「硬要穿高跟鞋」！　尷尬下場笑翻：整死自己

MC晚來10天！她心慌找男友抱怨　對方竟罵「2句話」心碎：超氣

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

大陸熱門新聞

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

外國人拍解放軍演訓　被大陸遊客包圍制止

裴洛西丈夫港資產174億美元　陸媒批：狂撈油水

三亞封城！遊客：沒封台灣島，反倒封了海南島

中駐英大使：不要跟著美國玩火

解放軍：繼續在台周邊海空域實戰演習

買彩券輸293萬　男怒告店家竟勝訴

台學者：二十大對台政策恐納入武統

大陸再出招　貨物有繁體字、MIT全扣留

央視晚間釋出最後一天軍演畫面

中國評論員：台海中線是美軍想像的

解放軍演習徹底打破台海默契！

台美堅若磐石？　趙建民：不排除美中第四公報

陸駐法大使再次揚言「再教育台灣人」

更多熱門

相關新聞

中國評論員：台海中線是美軍想像的

中國評論員：台海中線是美軍想像的

路透社報導，一名評論員今天在央視新聞聲稱，從現在起，中共解放軍在台灣海峽中線以東舉行軍事演習，將成為「常態化」。

銳鳶無人機緊急返場　軍方曝原因

銳鳶無人機緊急返場　軍方曝原因

陸發動14億人共建台灣實景地圖

陸發動14億人共建台灣實景地圖

日本兵推台灣有事　商討台日同時遇襲對策

日本兵推台灣有事　商討台日同時遇襲對策

陸駐法大使再次揚言「再教育台灣人」

陸駐法大使再次揚言「再教育台灣人」

關鍵字：

台海危機解放軍軍演

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

綜藝天王爆「千人斬」勾搭黑道女人　外景錄一半被架上車

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆！海巡出動馳援

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

五堅情唱一半...「數字天團」突衝上台！　集體無預警宣布退團

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

生理期睡太沉…妹子醒來見下體「爬滿螞蟻」

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

更多

最夯影音

更多
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面