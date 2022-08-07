最後一天軍演畫面曝光　央視：轟炸機編隊同時雙向穿越台灣海峽

▲ CCTV-7晚間七點半《軍事報導》公布今7日最後一天軍演畫面。（圖／翻攝 CCTV-7《軍事報導》）

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區之前軍演時間於4日12點到今7日12點。稍早晚間7點半，CCTV-7《軍事報導》也釋出東部戰區最後一天演習的最新畫面，但沒有公布結束確切時間。該報導只有透露，早上9點多空中打擊編組，按照預定時間到達打擊正位。新聞旁白還強調，「模擬打擊任務完成，多隻轟炸機編隊按照預設航線貫通南北，同時雙向穿越台灣海峽。」

大陸解放軍東部戰區按計劃預計今日12點結束對台軍演。但中午時刻陸官媒《央視》、《新華社》、《人民日報》等大陸媒體聯合發出快訊指出，「8月7日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續位台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。」

直到今晚7點半CCTV-7《軍事報導》釋出東部戰區最後一天的演習畫面，並未公布今日軍演實際結束時間。報導稱，預警機，干擾機，殲擊機加上海上艦船支援，‌‌空中打擊，常規導彈區分多個方向，對預定目標實施防區外多彈頭，搜索鎖定發射導彈等一系列動作。

▲東部戰區今日演練重點聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。（圖／翻攝 CCTV-7《軍事報導》）

其中一段新聞旁白刻意強調，「模擬打擊任務完成，多隻轟炸機編隊按照預設航線貫通南北，同時雙向穿越台灣海峽，多軍兵種環台近逼懾壓。」

東部戰區空軍航空兵某團團長表示，「這次任務的實施條件比較複雜，‌‌我們嚴密組織低氣象、長干擾、長航時和高威脅環境下的防區外打擊訓練，‌‌我們的飛行員做到了準時升空，接令即打、‌‌精準命中。」

本日對台軍演結束，解放軍將在其他地點接力演習。大陸葫蘆島海事局、連雲港海事局、大連海事局8月5日至6日相繼發佈航行警告。告示指出在黃海南部、渤海部分海域，實施10天到1個月左右長期軍演。其中渤海軍事演習時間最久，從8月8日0時至9月8日24時。