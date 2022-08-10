游淑慧批夏立言讓民進黨撿到槍　「讓通、堅論文門轉風向」

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

解放軍軍演擾台之際，國民黨副主席夏立言不顧陸委會勸阻，10日率團赴中國大陸訪問，引發各界批評。許多藍營青壯派更展開連署，盼黨高層能夠停止出訪、聆聽民意；國民黨籍台北市議員游淑慧就表示，「實在不太能理解夏副主席此時此刻率團前往對岸的作法。唯一知道的是，又讓民進黨撿到槍，又讓通、堅論文門能轉風向。」

針對國民黨主席朱立倫派副主席夏立言率團訪問中國大陸一事，游淑慧今（10）日在臉書上發文表示，實在不太能理解夏立言此時此刻率團前往對岸訪問目的為何？代表誰去？要做什麼事？唯一知道的是，又讓民進黨撿到槍，讓通、堅論文門轉風向。

游淑慧說，包括自己，有許多國民黨的公職人員都表態不贊成，並非不能訪陸，而是時機選擇問題，此時此刻能見誰？該見誰？能說什麼？該說什麼？面臨大陸的圍台軍演威嚇及民進黨不斷扣紅帽子，她強調「分寸之間與時機判斷，可以更有智慧。」

另外，藍營青壯派也展開連署，由屏東縣議員黃明賢、彰化縣議員曹嘉豪發起，目前台北市議員參選人、新北市議員參選人呂家愷、屏東市市民代表傅建雄以及張彥彤都有參與，並預告名單持續增加中，盼黨高層能夠停止出訪、聆聽民意。

對此，國民黨則表示，國民黨一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，包括這次訪陸行程是早已規劃、我方主動安排，最重要就是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，瞭解他們的需求和問題，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨指出，所到地區集中在福建、廣東及長三角地區，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事，而總統蔡英文日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，國內九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。