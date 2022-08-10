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大陸 大陸焦點 特派現場

敏感時刻國民黨率團訪陸　陸委會重申：非常遺憾

▲▼ 陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

記者任以芳／綜合報導

針對國民黨副主席夏立言今（10）日率團訪陸，期盼多了解與台企台商談兩岸發展契機。由於台海正處敏感時機，陸委員會稍早再次表達非常遺憾，再次呼籲國民黨要避免落入中共統戰與「以武促統迫談」的陷阱，維護臺灣整體利益。

陸委會說，正當中共對我嚴重軍事威脅與極限施壓，大敵當前，我全民團結一致、國軍夙夜匪懈、國際同聲譴責之際，對中國國民黨不聽勸阻仍執意訪中，陸委會表達非常遺憾，再次呼籲國民黨要避免落入中共統戰與其「以武促統迫談」的陷阱，以維護臺灣整體利益。

陸委會強調，中共慣常在製造對臺重大惡劣事態後，利用拉攏與我方人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆。我們呼籲中國國民黨赴陸應明確公開向中方表達嚴正譴責，傳達我方強烈反對其對臺粗暴武力的真實民意，更應避免落入中共統戰及其「以武促統迫談」的陷阱。

陸委會重申抗議，中共在臺灣周邊持續軍演、威脅臺灣人民生命財產安全，並侵害臺海及區域安全情勢，這是對全球民主的公然挑釁，更嚴重違反國際法及聯合國憲章的和平原則，國際社會及臺灣人民均強烈反感。

陸委會提醒相關人士進行兩岸交流，應注意中共圖謀常態化侵犯臺灣的意圖與目的，遵守政府相關規範，切勿附和中共立場，以維護臺灣整體利益。

▲▼陸委會前主委夏立言。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲國民黨副主席夏立言今早率團訪大陸。（圖／記者蔡紹堅攝）

國民黨副主席夏立言今早將率團訪大陸，行程確定不會前往北京。預計今起隔離十天，預計20日出關，將於21日先與廈門台商協會會面轉往廣東、江浙、上海。七天行程主要以會見台商為主，預計27日回台灣。

這次國民黨赴陸訪問團由夏立言副主席率團，包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國民黨中央委員高思博、國民黨大陸事務部義務副主任鄧岱賢、國民黨編審林子玄共五人。

據了解，國民黨這次行程，陸委會認為時機不宜，已勸不宜前往。國民黨則回應，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲。不會談及任何政治性議題。

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