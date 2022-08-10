　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國技能競賽公東高工成績亮麗　2金1銀3優勝3佳作

▲全國技能競賽公東高工成績亮麗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國技能競賽公東高工成績亮麗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第52屆全國技能競賽賽於8月7日圓滿落幕。台東公東高工的17位學生參加七項職類，榮獲2金1銀3優勝3佳作，共9名學生得獎，創造得獎新紀錄。

獲獎項目有：展示設計職類:金牌-陳思妤(校友)。平面設計職類:銀牌-陳沛妤(校友)。家具木工職類：金牌-黃浤舜、佳作-黃鈺傑、佳作-陳祈聖。門窗木工職類:優勝-楊錩霖。建築鋪面職類：優勝-杜翊帆。油漆裝潢職類：佳作-詹沛炘。乾牆技術職類：優勝-許愿。

獲得家具木工職類金牌的黃浤舜在群雄環伺的項目中脫穎而出誠屬不易。黃浤舜表示：我來自屏東，因為公東高工家具木工科的教學績效引起我就讀公東的決定，在公東3年的學習生涯經歷多次的初賽，最終站上全國決賽的舞台，為自己為學校贏得了金牌，感謝夜以繼日陪伴我的羅正明主任、吳俊穎老師、蘇界任學長和學長姊們、學弟妹們，以及支持我的家人們，每次的失敗與挫折成就了我，能夠獲得這項獎牌與肯定。

獲得展示設計職類金牌的陳思妤，為公東高工室內空間設計科畢業校友，目前就讀萬能科技大學。原是就讀台東縣綠島國中的學生，因對設計有濃厚興趣在國中參觀公東高工的教學環境及教學績效後，決定進入公東高工就讀。陳思妤表示：「公東高工的師長在教學上用心及認真負責，是當初決定就讀公東的原動力，在公東階段參加漆作裝潢職類的選手訓練是奠定現在獲的展示設計職類金牌的基礎，很感謝學校及師長對技能競賽的積極投入，才有機會參與選手的培訓，並獲得金牌的殊榮。」

指導老師分別為建築鋪面職類：巫俊霖老師、家具與門窗木工職類：羅正明主任、吳俊穎、傅湘涵老師、漆作裝潢職類：謝甄芸主任、乾牆技術職類：謝明津主任。

校長李榮恭表示，技職教育越來越受重視，參賽校數及人數屢創新高，今年成績獲得2金1銀3優勝3佳作的亮麗成績，相當不容易。特別感謝指導老師犧牲假日及晚間休息時間，全力培訓學生才有如此佳績。參加技藝競賽是公東高工的傳統，為此無論是學校還是老師都盡全力支持和投入，讓台東學生有機會與全國最優秀的選手一較高下，展現學習成果用事實來證明台東的小孩一樣技藝精湛，絕對是全國頂尖。此外藉由這項競賽還能取得進入一流國立科技大學繼續學習的機會，今年就有31位學生錄取國立科技大學，其中因保送及技術優良甄審錄取國立科大的就佔12位，所以就讀高職也有相當好的升學管道。」

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
台大重擊林智堅被圍剿　王世堅火大：大家一起當「中共同路人」
辦銀行貸款愛上正妹業務！人夫不認姦情　車牌號碼卻出賣他
104年第一人！大谷單季10勝10轟　超越朗神、比肩貝比魯斯
豪門男友涉撈百億　吳佩慈「神隱9個月」現身曝近況
徐巧芯曝30人挺堅名單：誰上了「抄跑」失智列車？
快訊／國軍監控共艦　1分37秒畫面曝光
真實版《麻醉風暴》！20多歲男隆鼻慘死　整形名醫挨告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國技能競賽公東高工成績亮麗　2金1銀3優勝3佳作

「手護台東藍」現成果！　新蘭漁港淨海...廢棄物變少了

台南做工行善團愛心如烈陽　黃偉哲市長幫修繕志工按讚

炊粿不慎燃燒旁邊堆放之木材引火　消防人員及時搶救險釀災

麻豆新樓授課南消救護人員　搶救腦心守護寶貴生命！

台南林森路大同地下道施工　開放外側機慢車道供小型車通行

台南中西區傳火警　南警撲滅火源阻火釀災

3D偶戲傳播客語　立委湯蕙禎推動跨界、跨國客英雙語戲劇體驗營

「珍愛地球」鋼琴獨奏會8／20桃園登場　即日起開放索票

台大認定論文抄襲　何元楷批林智堅裝無辜仍硬拗！

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

全國技能競賽公東高工成績亮麗　2金1銀3優勝3佳作

「手護台東藍」現成果！　新蘭漁港淨海...廢棄物變少了

台南做工行善團愛心如烈陽　黃偉哲市長幫修繕志工按讚

炊粿不慎燃燒旁邊堆放之木材引火　消防人員及時搶救險釀災

麻豆新樓授課南消救護人員　搶救腦心守護寶貴生命！

台南林森路大同地下道施工　開放外側機慢車道供小型車通行

台南中西區傳火警　南警撲滅火源阻火釀災

3D偶戲傳播客語　立委湯蕙禎推動跨界、跨國客英雙語戲劇體驗營

「珍愛地球」鋼琴獨奏會8／20桃園登場　即日起開放索票

台大認定論文抄襲　何元楷批林智堅裝無辜仍硬拗！

《羋月傳》孫怡決心離婚「心酸內幕曝光」！隱忍5年　委屈全被挖出

LIVE／「社區散發傳播鏈」BA.5個案再增？指揮中心最新說明

「強打少年」索托轉隊首轟出爐　終結教士慘澹26局得分荒

「朱立倫、侯友宜終須攤牌」　鄭文燦：兩人動作都鋪陳要選總統

喜歡上同事要告白嗎？　3件事先想清楚

黃金陣容炸出！林智堅陷抄襲「台派火爆反擊」　鄉民見證全黨救1人

炎亞綸深夜鼓起勇氣才敢看《我願意》　1500萬穿上身換44套精品當巨星

台鐵中秋爆停駛危機　交部擬「提早明年擴大加薪」換員工上班

全國技能競賽公東高工成績亮麗　2金1銀3優勝3佳作

國民黨強攻林智堅論文事件　鄭文燦：泥巴戰競爭是很Low的

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

地方熱門新聞

全國第一　潘孟安：屏東民生綠電RE100達標

高市府酒駕累犯名單　人數破新高

台大認定論文抄襲　何元楷批林智堅仍硬拗

神秘沙灘驚見2條壕溝　背後真相曝光

桃園景福宮慶讚中元　「豎燈篙」有典故

中壢新街金華托嬰中心開幕　8/15前受理報名

「珍愛地球」鋼琴獨奏會　8/20桃園登場　

湯蕙禎推動跨界跨國客英雙語　戲劇體驗營

陳怡珍盤點市區淹水路段要求改善

辦理照顧服務員職前訓練專班

南警撲滅火源阻火釀災

雲林第一案社會住宅開工　蔡英文親執鏟動土

台南林森路大同地下道施工

炊粿不慎燃燒旁邊堆放之木材引火

更多熱門

相關新聞

手譯課程讓聽障收容人有愛無礙

手譯課程讓聽障收容人有愛無礙

法務部矯正署泰源技能訓練所為了聽障收容人在監適應能力，自3月份起，特別聘請台東縣政府手語翻譯人員鄭盧怡芬老師授課。鄭老師表示：「我的媽媽也是一位聽障人士，打從有記憶以來，我就不曾聽過媽媽開口說話，面對外界異樣眼光、不友善的對待，此種煎熬與無奈，自小就在我的身邊環繞，所以更能感同身受。故決定在能力範圍內，努力推廣手語課程，希望多一些人學習手語技能，營造友善環境。」本次手語訓練課程，計有基礎、進階訓練班等2班別，合計有12名收容人主動報名參訓，期望透過每週2小時的課程，讓肢體語言成為美妙的聲音。

小客車逆撞砂石車　2人受傷

小客車逆撞砂石車　2人受傷

台東縣議會中元普渡供品　捐助弱勢團體

台東縣議會中元普渡供品　捐助弱勢團體

關山警化身「衛星導航」　助迷途母女脫困

關山警化身「衛星導航」　助迷途母女脫困

劉櫂豪允諾協助綠島漁港清淤

劉櫂豪允諾協助綠島漁港清淤

關鍵字：

公東高工 木工 台東

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

苗博雅說重話！「2類人」不會挺林智堅

獨／阿喜放閃無尊：不可能有人對我這麼好

投資客傻眼！　買房後驚見管委會公告：禁買房改套出租

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面