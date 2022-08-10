全國技能競賽公東高工成績亮麗　2金1銀3優勝3佳作

▲全國技能競賽公東高工成績亮麗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第52屆全國技能競賽賽於8月7日圓滿落幕。台東公東高工的17位學生參加七項職類，榮獲2金1銀3優勝3佳作，共9名學生得獎，創造得獎新紀錄。

獲獎項目有：展示設計職類:金牌-陳思妤(校友)。平面設計職類:銀牌-陳沛妤(校友)。家具木工職類：金牌-黃浤舜、佳作-黃鈺傑、佳作-陳祈聖。門窗木工職類:優勝-楊錩霖。建築鋪面職類：優勝-杜翊帆。油漆裝潢職類：佳作-詹沛炘。乾牆技術職類：優勝-許愿。

獲得家具木工職類金牌的黃浤舜在群雄環伺的項目中脫穎而出誠屬不易。黃浤舜表示：我來自屏東，因為公東高工家具木工科的教學績效引起我就讀公東的決定，在公東3年的學習生涯經歷多次的初賽，最終站上全國決賽的舞台，為自己為學校贏得了金牌，感謝夜以繼日陪伴我的羅正明主任、吳俊穎老師、蘇界任學長和學長姊們、學弟妹們，以及支持我的家人們，每次的失敗與挫折成就了我，能夠獲得這項獎牌與肯定。

獲得展示設計職類金牌的陳思妤，為公東高工室內空間設計科畢業校友，目前就讀萬能科技大學。原是就讀台東縣綠島國中的學生，因對設計有濃厚興趣在國中參觀公東高工的教學環境及教學績效後，決定進入公東高工就讀。陳思妤表示：「公東高工的師長在教學上用心及認真負責，是當初決定就讀公東的原動力，在公東階段參加漆作裝潢職類的選手訓練是奠定現在獲的展示設計職類金牌的基礎，很感謝學校及師長對技能競賽的積極投入，才有機會參與選手的培訓，並獲得金牌的殊榮。」

指導老師分別為建築鋪面職類：巫俊霖老師、家具與門窗木工職類：羅正明主任、吳俊穎、傅湘涵老師、漆作裝潢職類：謝甄芸主任、乾牆技術職類：謝明津主任。

校長李榮恭表示，技職教育越來越受重視，參賽校數及人數屢創新高，今年成績獲得2金1銀3優勝3佳作的亮麗成績，相當不容易。特別感謝指導老師犧牲假日及晚間休息時間，全力培訓學生才有如此佳績。參加技藝競賽是公東高工的傳統，為此無論是學校還是老師都盡全力支持和投入，讓台東學生有機會與全國最優秀的選手一較高下，展現學習成果用事實來證明台東的小孩一樣技藝精湛，絕對是全國頂尖。此外藉由這項競賽還能取得進入一流國立科技大學繼續學習的機會，今年就有31位學生錄取國立科技大學，其中因保送及技術優良甄審錄取國立科大的就佔12位，所以就讀高職也有相當好的升學管道。」