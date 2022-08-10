比手畫腳也可以很專業　手譯課程讓聽障收容人有愛無礙

▲法務部矯正署泰源技能訓練所，開設手語課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

法務部矯正署泰源技能訓練所為了聽障收容人在監適應能力，自3月份起，特別聘請台東縣政府手語翻譯人員鄭盧怡芬老師授課。鄭老師表示：「我的媽媽也是一位聽障人士，打從有記憶以來，我就不曾聽過媽媽開口說話，面對外界異樣眼光、不友善的對待，此種煎熬與無奈，自小就在我的身邊環繞，所以更能感同身受。故決定在能力範圍內，努力推廣手語課程，希望多一些人學習手語技能，營造友善環境。」本次手語訓練課程，計有基礎、進階訓練班等2班別，合計有12名收容人主動報名參訓，期望透過每週2小時的課程，讓肢體語言成為美妙的聲音。

▲法務部矯正署泰源技能訓練所，開設手語課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

一位參加手語課程的劉姓收容人，因學習表現優異，遂被遴選為該所新錄製「收容人生活作息應遵守事項(手語簡要版)」影片之手譯示範人員，其表示：「一知道所內要開手語課時，我馬上就報名了，開始時很難理解手語的語法，一度想放棄，但比著比著漸漸比出了興趣，有些同學看到我嘴巴喃喃自語，又莫名的比手畫腳，都覺得我是個怪人」。

該所所長林振榮表示：「法務部矯正署近年來對於身心障礙收容人處遇相當重視，其中聽障收容人通常因無法言語，溝通上皆仰賴手語進行，為讓是類收容人有一個友善的矯正環境，故積極推動手語課程，除增進收容人一技之長外，也希望透過此課程培訓收容人擔任手譯人員，讓教輔人員與聽障收容人間的溝通更加無礙，讓聽障收容人入所後能儘速適應並安心服刑」。該所特別錄製生活規範影片，相信對聽障收容人生活上有實質上的幫助，期增進身心障礙收容人友善的矯正環境。