明天5區午後雨彈襲！下周「這3天迎劇烈降雨」　88節遇颱風機率曝

▲明午後部分縣市將出現雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣「三階段」變化！氣象局表示，明(8/7)天各地多雲到晴，東南部、恆春半島有零星降雨，午後山區、大台北、中南部有局部短暫陣雨；下周一南方雲系北移，全台雲量增，水氣變多，有較大雨勢；下周四高壓接近再轉多雲到晴、午後陣雨天氣。另下周一可能形成熱帶低氣壓，但成颱機率低，仍待觀察。

中央氣象局預報員趙紘表示，未來一周天氣分三部分，明天(8/7)天氣與今天類似，受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各山區、大台北、中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢。

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明天各地天氣晴朗炎熱，氣象局也針對10縣市發布高溫燈號，新北市、嘉義市、台東縣地區，台南市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、雲林縣地區，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，也會有高溫36度以上機會。

▲氣象局針對10縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

下周一(8/8)過後到下周三(8/10)南方雲系北移，趙紘說，屆時全台雲量增加，水氣變多，東部、東南部及恆春半島整天有不定時降雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周四(8/11)到下周六(8/13)太平洋高壓接近，天氣再度轉變為多雲到晴，東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

至於下周一父親節是否會有颱風成形，趙紘說，南海至菲律賓東方海面目前還是低壓，環境還在組織當中，未來下周一有可能形成熱帶低氣壓，但變颱風機率偏低，仍待觀察，且對台沒有直接影響，不過會有間接影響，將帶來南方水氣和低壓帶，有較大雨勢。