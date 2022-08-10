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大陸 大陸焦點 特派現場

楊智淵遭控高調推「急獨」路線 　陸官媒：由拘傳轉指定監視居住

▲▼楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲社運人士楊智淵被拘捕最新進度，轉為指定居所監控。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸官方大動作宣布浙江省溫州市國家安全局3日逮捕「長期從事台獨分裂活動」，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人台灣民族黨副主席楊智淵，實施刑事拘傳審查。陸官媒《央視》今（10日）最新消息指出，台灣犯罪嫌疑人楊智淵在陸涉嫌推動公投建國、高調推行「急獨」路線。「目前已變更刑事強製措施，由拘傳轉為指定居所監視居住。」

《央視》新聞聯播3日釋出楊智淵在浙江被捕的畫面，雙手上銬，被兩名國安人員架住雙臂。新聞旁白指出，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

相隔一週，《央視》今最新消息指出，「浙江省溫州市國家安全局4日依法對涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪的台灣地區犯罪嫌疑人楊智淵變更刑事強制措施由拘傳轉為指定居所監視居住。8月5日，已依法通知其家屬。」

報導表示，90後的楊智淵被逮補原因，長期在鼓吹「台獨」理念，夥同他人（在大陸）成立「台獨」非法組織「台灣民族黨」，推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國。

報導進一步說，「楊智淵因大肆鼓噪『公投建國』，高調推行『急獨』路線，策劃實施『台獨』分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。」

▲▼社運人士楊智淵。（圖／翻攝楊智淵臉書）

▲社運人士楊智淵。（圖／翻攝楊智淵臉書）

報導挖出楊智淵過去經歷，稱他長期受「台獨」思想毒害。2006年讀中學期間開始從事「台獨」分裂活動。2008年在「野草莓學運」中表現活躍，被民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長。2011年，楊參與組建「台灣民族黨」推動「公投建國」。2019年楊出任該黨副主席代理主席黨務後，同年，楊應陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市永和區立法委員。另外，在香港反送中期間與「港獨」合流，公然挑釁國家主權和領土完整。

最後，報導發出警告，相關國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對「台獨」分裂勢力，破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。

浙江省溫州市國家安全局將根據國家相關法律規定，依法開展偵查。目前，案件正在進一步辦理中。

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