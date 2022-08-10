楊智淵遭控高調推「急獨」路線 　陸官媒：由拘傳轉指定監視居住

▲社運人士楊智淵被拘捕最新進度，轉為指定居所監控。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸官方大動作宣布浙江省溫州市國家安全局3日逮捕「長期從事台獨分裂活動」，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人台灣民族黨副主席楊智淵，實施刑事拘傳審查。陸官媒《央視》今（10日）最新消息指出，台灣犯罪嫌疑人楊智淵在陸涉嫌推動公投建國、高調推行「急獨」路線。「目前已變更刑事強製措施，由拘傳轉為指定居所監視居住。」

《央視》新聞聯播3日釋出楊智淵在浙江被捕的畫面，雙手上銬，被兩名國安人員架住雙臂。新聞旁白指出，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

相隔一週，《央視》今最新消息指出，「浙江省溫州市國家安全局4日依法對涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪的台灣地區犯罪嫌疑人楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住。8月5日，已依法通知其家屬。」

報導表示，90後的楊智淵被逮補原因，長期在鼓吹「台獨」理念，夥同他人（在大陸）成立「台獨」非法組織「台灣民族黨」，推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國。

報導進一步說，「楊智淵因大肆鼓噪『公投建國』，高調推行『急獨』路線，策劃實施『台獨』分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。」

▲社運人士楊智淵。（圖／翻攝楊智淵臉書）

報導挖出楊智淵過去經歷，稱他長期受「台獨」思想毒害。2006年讀中學期間開始從事「台獨」分裂活動。2008年在「野草莓學運」中表現活躍，被民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長。2011年，楊參與組建「台灣民族黨」推動「公投建國」。2019年楊出任該黨副主席代理主席黨務後，同年，楊應陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市永和區立法委員。另外，在香港反送中期間與「港獨」合流，公然挑釁國家主權和領土完整。

最後，報導發出警告，相關國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對「台獨」分裂勢力，破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。

浙江省溫州市國家安全局將根據國家相關法律規定，依法開展偵查。目前，案件正在進一步辦理中。