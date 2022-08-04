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大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會籲謹慎前往大陸　國台辦：一如既往歡迎台胞

記者蔡儀潔／北京報導

台灣社運人士楊智淵3日在浙江被捕，陸委會回應提醒謹慎前往大陸「切勿輕易涉險」。對此，國台辦今（4）日表示，「我們一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞來祖國大陸發展，一如既往有效增進和保障台灣同胞各項合法權益。」

▲▼楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）

國台辦新聞發言人馬曉光今日下午表示，大陸國家安全機關3日依法對長期從事「台獨」分裂活動、涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查，這是國家有關部門以涉嫌分裂國家罪、煽動分裂國家罪依法追究島內「台獨」分子刑事責任的首例案件。目前該案正在辦理中，辦案部門依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利。

馬曉光指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，維護國家主權、統一和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的法定義務，任何個人和組織不履行法定義務或者從事危害國家安全活動的，依法追究法律責任；那些涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣的「台獨」頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。

馬曉光表示，依法懲治極少數「台獨」頑固分子，目的是堅決反對和遏制「台獨」分裂圖謀行徑，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉。

馬曉光強調，「我們一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞來祖國大陸發展，一如既往有效增進和保障台灣同胞各項合法權益」；民進黨當局的所謂「抗議」，既輓救不了「台獨」分子被依法懲處的命運，也阻撓不了兩岸同胞交流合作、走親走近的大勢。

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▲楊智淵在溫州被捕。（圖／翻攝自央視新聞）

陸委會3日晚間回應楊智淵被捕時提到，「國人如欲赴陸應瞭解專制政權體制對人身自由與安全保障不足的高度風險，切勿輕易涉險。」

據了解，楊智淵從學生時代就非常關心政治議題，曾參加過多場社會運動，並參與了「台灣民族黨」的創黨，更曾在2020年代表「一邊一國行動黨」參選新北市第九選區的立委，自稱是「反共最前線」。另外，查看楊智淵的臉書可以發現，他在今年3月底都還有發文，遭到大陸拘捕確實是近期才發生的事。

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