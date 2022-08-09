「好市多療癒1物」網怕爆！他拿來對付惡鄰居　秒奏效：對方很火大

▲原PO把風鈴掛在院子。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

對付惡鄰居，終於有新法寶了？一名男網友透露，最近買了好市多一款鋁製風鈴，掛在院子的陽台上，風鈴隨風擺動，悅耳療癒的聲音四起，讓他非常滿意。怎料分享文曝光後，網友們卻臉上三條線，就怕正值民俗月恐招陰；不過有網友力推，可讓壞鄰居整夜抓狂，「我掛在公寓陽台，鄰居很火大！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，近日逛賣場時，頻頻聽到風鈴音，讓原PO認為很療癒，於是他買了一組回家。

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原PO也自拍影片，可見風鈴掛在陽台上，隨著自然風吹動搖擺，不斷發出清脆的「叮零」聲響，而聲音環繞於四周，非常悅耳。原PO則大讚直呼「有院子有掛勾的（人），太建議買一個了！」

不過文章曝光後，一票網友卻怕爆同時，也有人直呼這可以對付壞鄰居，「謝謝好市多，我掛在公寓陽台，鄰居很火大」、「我在賣場聽到，一直以為賣場內有法會」、「半夜鄰居會抗議吧」、「這個晚上要起風，鄰居應該會氣瘋」、「晚上聽有點可怕」、「這東西會招陰，農曆七月啊」、「新竹人不能買的東西」。

有終極苦主則哀號，「之前掛陽台十分鐘就拿下來了，很焦慮」、「聲音很棒，但是...風大的夜裡就得乖乖起床把風鈴用橡皮筋紮起來」、「我的鄰居有掛，每天在心裏詛咒他」、「我現在拿掉，還是每天都好像有聽到風鈴的聲音」。

▲網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



說到農曆七月禁忌，本站報導，為何不可在窗邊掛風鈴？民俗專家湯鎮偉解釋，有一說法是風鈴的鈴鐺聲會吸引到不同空間的眾生，而將風鈴掛在窗戶邊會招來不同空間的眾生進入屋內，而避免掛在床頭是人在睡覺時，精神較不清晰，還是放鬆的狀態，有時尚未完全清醒時，容易因聲響而受到驚嚇。