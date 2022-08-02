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深夜接郊區外送　「辣妹露屁股蛋」突出現取餐！他隔日回現場嚇瘋

▲空地（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO接到墓仔埔的外送訂單。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

農曆七月鬼門開，許多民眾大多抱持寧可信其有、不可信其無的態度，一名外送員表示，深夜接到一筆訂單，照著導航到達目的地，但現場光線昏暗根本看不清楚，沒多久有個露屁股蛋的妹子向他招手，拿到餐費後就騎車走了，隔日早上他越想越不對，騎到現場去看，竟然是墓仔埔，瞬間背脊發涼。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，接到一筆訂單，照著導航騎到目的地，但附近超荒涼，打電話給訂餐人，打了第三通對方才接起，沒多久就有個女生大喊「我在你後面」，由於現場光線昏暗，他回頭沒看到人，用機車頭燈一照，才看到有個穿著短褲露屁股蛋的辣妹向他招手。

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他將餐點交給辣費，拿到餐費後立刻騎車閃人，隔天早上他越想越不對，憑著記憶騎機車到昨晚送餐的地方，「昨天晚上太暗了看不清楚」。他一到現場傻眼了，竟然是墓仔埔，由於現在是農曆七月，讓人更毛骨悚然。

▲▼ 丁字褲,辣妹,海邊。（圖／取自免費圖庫Pexel）

▲有辣妹來取餐點。（示意圖／取自免費圖庫Pexel）

貼文一出，掀起網友討論，「看一下鈔票有沒有變黃色的紙」、「越想越不對還是越想越想她」、「你確定收的現金？」「有去燒香拜拜？記得去大廟拜拜欸」、「晚上送餐真的要小心」、「人家等了一年，終於可以叫外送了，所以你要開心」。

不過，多數網友認為貼文是創作文，「不是吧？愚人節過很久了欸」、「交付餐點的照片呢？」「一點都不尊重亡者，隨便編個無聊內容，想表達什麼？」原PO則回應，「我在屏東縣跑熊貓，或許妳沒跑過鄉下，沒被GPS帶進墳場，更沒在晚上送餐到荒郊野外，所以別隨便斷定我虛構故事，我更沒對任何一座墳不敬，我只是回到我昨晚交餐地點拍照，這是我個人的興趣而已」。

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外送 外送員的奇聞怪事農曆七月

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