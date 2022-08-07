好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」嚇壞　內行解答：好吃的祕密

▲要做出美味烤雞，綑綁是第一步。（圖／翻攝自臉書／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

記者周亭瑋／綜合報導

好市多（Costco）熟食區中的烤雞，廣受國人喜愛，被封為必買美食。不過，一名女網友昨日買回家享用後，驚呆發文「為何裡面有橡皮筋？」這番話釣出大票常客解答，笑虧「是第一次買齁！」

女網友昨在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼出照片，只見美式大烤雞被吃到所剩無幾，而原po手上則拿了淺褐色的線圈，錯愕驚呼「為何烤雞裡面會有橡皮筋？」

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對此，許多常客不禁笑回，「正常的...別吃進去」、「10年前我買的時候就有了」、「一直都有，因為要綁雞腳跟腿的關節處」、「我在美國時，烤雞都有用這個固定形狀」、「萬一雞跑走了怎麼辦」、「就綁住雞的啊，不然雞會自己縮起來讓你烤嗎」、「綁腳的，不然你以為雞練過瑜伽，能雙腿交叉嗎」、「一條烤雞線，千軍萬馬來相見」。

▲好市多熟食區的烤雞、烤雞腿。（圖／資料照）

事實上，這是綁住雞腿的綿繩，國外常用於燒烤料理，且好市多就曾澄清過，棉繩內是食用級耐熱橡膠，耐熱絕對沒問題。

另外，不少內行留言解惑，表示「第一，繩子是固定烤雞的；第二，吃完雞骨頭丟垃圾袋，繩子綁垃圾袋用，才不會有味道」、「擁有柔嫩多汁的烤全雞第一步，綑綁。烘烤全雞之前，要將雞腿和雞翅與雞身綁緊，並封住雞腔的洞口，否則雞身洞口大開，烤箱的熱氣在雞腔內循環，雞胸肉會先於雞腿烤熟之前就烤乾，變得柴柴的，那就失去吃烤全雞的美味了」。

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