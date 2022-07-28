晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

▲謝龍介介紹鬼門開6大禁忌。（圖／翻攝謝龍介臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

今（28）日晚間11點後，為民間宗教信仰農曆七月「鬼門開」日子，陰間的「好兄弟」、「好姐妹」放暑假一個月，回到陽間接受普渡，也有不少民俗專家提醒這段期間的禁忌與習俗，台南市長參選人謝龍介也列出6點鬼門開禁忌，並提醒民眾「千萬母湯鐵齒」。

農曆七月俗稱鬼月相傳是好兄弟的假期，民俗禁忌、忌諱也特別多。謝龍介就在臉書貼文列出6點禁忌，包含：不可晚上曬衣服、不可晚上吹口哨、不可到水域遊玩、不可拍他人肩膀、不可半夜亂拍照、不可窗邊掛風鈴等6項。

對於這6項禁忌，晚上曬衣服部分，命理家湯鎮偉表示，據傳鬼魂喜歡依附在陰涼處或物品上，當太陽下山之後，將溼衣服晾在外面，容易吸引鬼魂依附，收拾衣物時會順勢將依附的鬼魂帶進屋內。

而不可晚上吹哨子的說法，湯鎮偉解釋，相傳在晚上吹口哨或是笛子，會讓好兄弟聽到且會以為是有人在呼喚祂。而半夜敲敲打打亦為相同的道理，若在深夜裡不停地敲碗，會吸引來許多好兄弟聚集。

鬼門開後，也常聽長輩提醒不可到水域遊玩，湯鎮偉說明，農曆七月剛好是暑假期間，有許多學生會到海邊、河邊戲水，而鬼門開後相傳會有水鬼在抓交替，故長輩都會耳提面命避免去戲水，尤其海水、河水的漲退潮變化大，不諳水性容易溺水，發生危險。傍晚後不到山區是因為晚上陰氣較重，而且晚間視線較差，加上樹影幢幢，容易受到驚嚇或發生意外。

至於不可他人拍肩膀，有民俗專家解釋，每人都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，保護人的精神元氣，若身上的火被拍熄，容易讓「好兄弟」有機可乘，因此，鬼月若出門在外，千萬別拍別人的頭、肩膀，也避免稱呼對方全名。

對於不可半夜亂拍照的說法，湯鎮偉指出，在農曆七月的晚上不要隨意亂拍照，容易會拍到靈異照片，發現鬼入鏡，而相傳拍到鬼入鏡的照片會帶來厄運。

為何不可在窗邊掛風鈴？湯鎮偉解釋，有一說法是風鈴的鈴鐺聲會吸引到不同空間的眾生，而將風鈴掛在窗戶邊會招來不同空間的眾生進入屋內，而避免掛在床頭是人在睡覺時，精神較不清晰，還是放鬆的狀態，有時尚未完全清醒時，容易因聲響而受到驚嚇。