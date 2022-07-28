　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

▲▼謝龍介介紹鬼門開6大禁忌。（圖／翻攝謝龍介臉書）

▲謝龍介介紹鬼門開6大禁忌。（圖／翻攝謝龍介臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

今（28）日晚間11點後，為民間宗教信仰農曆七月「鬼門開」日子，陰間的「好兄弟」、「好姐妹」放暑假一個月，回到陽間接受普渡，也有不少民俗專家提醒這段期間的禁忌與習俗，台南市長參選人謝龍介也列出6點鬼門開禁忌，並提醒民眾「千萬母湯鐵齒」。

農曆七月俗稱鬼月相傳是好兄弟的假期，民俗禁忌、忌諱也特別多。謝龍介就在臉書貼文列出6點禁忌，包含：不可晚上曬衣服、不可晚上吹口哨、不可到水域遊玩、不可拍他人肩膀、不可半夜亂拍照、不可窗邊掛風鈴等6項。

對於這6項禁忌，晚上曬衣服部分，命理家湯鎮偉表示，據傳鬼魂喜歡依附在陰涼處或物品上，當太陽下山之後，將溼衣服晾在外面，容易吸引鬼魂依附，收拾衣物時會順勢將依附的鬼魂帶進屋內。

而不可晚上吹哨子的說法，湯鎮偉解釋，相傳在晚上吹口哨或是笛子，會讓好兄弟聽到且會以為是有人在呼喚祂。而半夜敲敲打打亦為相同的道理，若在深夜裡不停地敲碗，會吸引來許多好兄弟聚集。

鬼門開後，也常聽長輩提醒不可到水域遊玩，湯鎮偉說明，農曆七月剛好是暑假期間，有許多學生會到海邊、河邊戲水，而鬼門開後相傳會有水鬼在抓交替，故長輩都會耳提面命避免去戲水，尤其海水、河水的漲退潮變化大，不諳水性容易溺水，發生危險。傍晚後不到山區是因為晚上陰氣較重，而且晚間視線較差，加上樹影幢幢，容易受到驚嚇或發生意外。

至於不可他人拍肩膀，有民俗專家解釋，每人都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，保護人的精神元氣，若身上的火被拍熄，容易讓「好兄弟」有機可乘，因此，鬼月若出門在外，千萬別拍別人的頭、肩膀，也避免稱呼對方全名。

對於不可半夜亂拍照的說法，湯鎮偉指出，在農曆七月的晚上不要隨意亂拍照，容易會拍到靈異照片，發現鬼入鏡，而相傳拍到鬼入鏡的照片會帶來厄運。

為何不可在窗邊掛風鈴？湯鎮偉解釋，有一說法是風鈴的鈴鐺聲會吸引到不同空間的眾生，而將風鈴掛在窗戶邊會招來不同空間的眾生進入屋內，而避免掛在床頭是人在睡覺時，精神較不清晰，還是放鬆的狀態，有時尚未完全清醒時，容易因聲響而受到驚嚇。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英暴瘦現身　曝最後對話逼
快訊／進官邸討論「論文門」怎滅火？　林智堅辦公室緊急發聲
大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼
林智堅論文風暴燒不停　總統官邸開會定調「全黨救一人」
快訊／30歲女開車「打錯擋猛踩」　衝騎樓飲料店「撞飛5機車」
小情侶「趴牆撩裙」激情衝刺30秒　影集場景直接野戰
過敏鼻水狂流　他驚：被子都有洗！醫見曬在「恐怖1地點」搖頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

進官邸討論「論文門」怎滅火？　林智堅辦公室：是向總統報告來龍去脈

憂林智堅論文風暴燒不停　總統官邸開會定調「全黨救一人」

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

蘇貞昌批「好多建設停滯不動」　新北發言人嗆：不要為了選舉蒙蔽眼睛

時機敏感！無人機入侵東引空域　陸軍證實：射擊信號彈驅離

林智堅陷論文門風波　過來人李眉蓁：相信他內心相當煎熬

蘇貞昌讚周勝考下跪是性情中人　「新北市不要所有好的都講自己」

拚政黨外交！民進黨外交使節政策說明會　聚焦年底大選

柯文哲得埋單雙城論壇95萬開銷　陳時中：沒人知道有什麼成就

曝新北「停車場進度不見了」　林佳龍：資訊公開是透明化重要一步

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

進官邸討論「論文門」怎滅火？　林智堅辦公室：是向總統報告來龍去脈

憂林智堅論文風暴燒不停　總統官邸開會定調「全黨救一人」

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

蘇貞昌批「好多建設停滯不動」　新北發言人嗆：不要為了選舉蒙蔽眼睛

時機敏感！無人機入侵東引空域　陸軍證實：射擊信號彈驅離

林智堅陷論文門風波　過來人李眉蓁：相信他內心相當煎熬

蘇貞昌讚周勝考下跪是性情中人　「新北市不要所有好的都講自己」

拚政黨外交！民進黨外交使節政策說明會　聚焦年底大選

柯文哲得埋單雙城論壇95萬開銷　陳時中：沒人知道有什麼成就

曝新北「停車場進度不見了」　林佳龍：資訊公開是透明化重要一步

《流星花園》女星大陸閃婚「返台待產」！　比基尼秀8月孕肚

馬自達公布CX-60油耗數據！平均超過20km／L 、破百加速只要7.3秒

林智勝3分彈棒打兄弟　味全下半季首勝到手

進官邸討論「論文門」怎滅火？　林智堅辦公室：是向總統報告來龍去脈

吳鳳妻子遭感染連發4症狀！　「旅行發生很多狀況」病照曝光

兩岸奧會「視訊交流」　運動品牌賽事研討會今登場

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

陳仕朋好幸福！悍將本季首次雙位數得分　中斷桃猿5連勝

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身　首曝「最後對話」逼哭全場

和另一半吵架！他PO文問「我們適合嗎？」　專家曝感情最大地雷

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

快訊／蘇煥智要選台北市長！　2022首都之戰5人要搶位

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

快訊／余正煌：到現在都沒看過林智堅論文　不知道他寫什麼也懶得去看

他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

快訊／潘懷宗詐領助理費今解職　陳賢蔚遞補

林智堅6000字聲明　他劃重點1段「小智巴比Q了」

「民進黨再過2週真的完蛋」　前綠委曝余正煌聲明衝擊

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

林靜儀遭爆4個月還490萬房貸　無奈吐內幕

快訊／到底誰抄誰？　余正煌：我的論文有引註、林智堅沒有

竹市民調林耕仁26%領先　勝負關鍵曝

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

更多熱門

相關新聞

鬼月「8大禁忌」切勿犯　買房、買車1時機

鬼月「8大禁忌」切勿犯　買房、買車1時機

今晚鬼門開！今天是農曆七月初一，也是鬼門開的日子，說到鬼月禁忌，總會引起許多討論，不少人都秉持著「寧可信其有，不可信其無」的態度。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內，關於「鬼月禁忌」話題的網路聲量表現，整理出網友公認的8大禁忌，搬家、晚上洗衣、牽車皆上榜。

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重「好兄弟」體現人道關懷精神

西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重「好兄弟」體現人道關懷精神

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

關鍵字：

鬼門開謝龍介

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

即／聯準會宣布升息3碼

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面