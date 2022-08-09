「沾豬腳好吃！」嬤猛掃好市多醬包　一旁看傻…會員吵翻了

▲原PO在好市多買德國豬腳。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前有女警買了5個便當，卻拿了8包醬汁惹議，但這樣的事情在好市多可謂稀鬆平常！一位女網友在好市多熟食區挑德國豬腳時，就目睹有阿嬤拿了一盒，卻抓了將近20包沾醬。發現一堆人在看，阿嬤也沒打算放回一些，只說了一句「這芥末醬沾豬腳很好吃喔！」讓原PO哭笑不得，「您是吃豬腳？還是吃醬呀？」

這位女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她去拿德國豬腳的時候，聽到2位阿姨站在她後面討論要不要買來吃，見她挑了一盒就過來問「小姐，這個好吃嗎？」原PO則是熱心推薦，「好吃啊！還有記得要拿芥末醬喔！很多人都不知道有醬包可以拿。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就在她伸手要拿2包醬給阿姨看的時候，突然殺出一位阿嬤，搶先一步抓了一把醬包，「我看她撈了大概10幾20包芥末醬吧？但卻只拿了一盒豬腳。」一旁的人看到這情形都愣住，「阿嬤也發現有人在看她表演，於是她尷尬的對著大家說：『這芥末醬沾豬腳很好吃喔！』說完就一溜煙的跑走了……」

▲有顧客一抓就是20包醬，一旁的人都看傻。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

這讓原PO哭笑不得，「我就問，阿嬤您是吃豬腳？還是吃醬呀？」並用hashtag補充，「#阿姨看阿嬤拿這麼多醬包，還問我這芥末醬有這麼好吃喔？」「#至少阿嬤還有買一盒豬腳」、「#我看過什麼都沒買卻拿一堆醬包的」。

貼文一出，許多人忍不住開酸好市多奧客日常，「最喜歡逛好市多了，可以看到各種貪小便宜的人」、「有遇過買一隻烤雞然後把所用的胡椒粉拿完了，後面的人都拿不到」、「不就是長久以來的台灣玩法？去Costco必自備塑膠袋，什麼都不用買，無限量洋蔥包到飽」、「看到這種貪小便宜的我超喜歡，有夠猴，看完就像賺到動物園門票一樣。」

但也有不少會員直呼，「那芥末兩口肉就沒了，10包要吃完一盒還不夠用耶」、「賣場並無限制客人取用，只說依個人需要酌量拿取，所以就算一小口配5包醬，那也是他和他的肝腎功能的事情，沒有什麼好多嘴的」、「尊重每個顧客都有自己不同的選擇與方式，千萬不要拿自己的標準去衡量別人。」

不過，還是有人認為不妥，「既然用量比較大，可以直接買一罐回去比較方便吧哈哈」、「口味吃很重還是自備醬料，免費醬料不是吃到飽的，有這種想法不是貪不然是什麼？自私」、「我都自己買一罐黃芥末，然後加胡麻醬。」