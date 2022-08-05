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社會 社會焦點 保障人權

12歲女叫姨丈「爸爸」仍遭6度淫辱　廚房、陽台「走後門」逞獸慾

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲小青國小畢業那年遭她當成父親的姨丈6度侵犯，事後還為了顧及阿姨一家的團圓美滿選擇隱忍。（示意圖／取自pakutaso）

記者蔡怡萍／台中報導

小青（化名）自5、6歲起借住在阿姨家，時常遭姨丈以管教為由以衣架鐵棍毆打，到了她國小畢業那年，姨丈甚至6度趁阿姨、岳母熟睡時，在客廳、廚房、陽台性侵小青，導致她處女膜破裂流血，還會「走後門」，並命令她口交到射精，小青後來因家暴案被安置後，在機構與室友聊天才吐露實情。法院依強制性交罪判姨丈8年6個月徒刑，上訴台中高分院後，近日判姨丈敗訴，仍可上訴。

因為父母離異，小青自幼稚園大約5、6歲起就住進阿姨家，與阿姨、姨丈、外婆、以及阿姨的2個小孩同住，期間姨丈常常因小青犯錯或未遵從管教，就要她半蹲或罰跪，或徒手、拿衣架、鐵棍等物毆打她。

2018年8月，小青剛從國小畢業的暑假期間，某天深夜在家人都入睡後，姨丈又在客廳吆喝小青罰跪，他以擦藥為由要小青脫光衣服平躺在地，小青因害怕而照做，沒想到姨丈竟以手或下體侵犯她，強行性交得逞。

之後近1年時間內，姨丈接連在廚房、陽台、客廳等處，趁老婆孩子都熟睡後的深夜，對小青6度逞獸慾，直到某天國一班導師發現小青身上紅腫瘀青，通報為家暴後社會局將小青安置到機構，小青才逃離姨丈魔爪。

小青在機構內與室友聊天時，偶然傾吐出這段不堪回憶，室友驚覺事態嚴重並向社工通報，案情才見了光。

小青接受調查時，表示姨丈第一次侵犯她時有叫她「不要說出去」，當時懵懂的她答應了，怕講出來又被處罰，也覺得講出來阿姨會討厭她，姨丈也還有2個小孩要養，如果他被抓了就沒有人照顧家；前往醫院驗傷後，除處女膜有陳舊性撕裂傷，肛門也有不尋常擴張情形，小青對於過程的描述與細節可信度也很高。

姨丈辯稱，下體的傷口是小青國小5年級加入舞蹈團，可能在練舞、劈腿或騎腳踏車時造成的，肛門擴張也是因她有便秘病史，並指出小青自年幼就有慣性說謊、偷竊、偽造等偏差行為，且因小時候常常被體罰管教，自認在家中遭不公平對待，累積心中不滿，而且小青可能遺傳了她媽媽的精神疾病，進而套用偷看過的A片，羅織情節誣陷他對其性侵。

但姨丈的辯詞在檢視證據與調查後均不被法官採信，小青曾說在遭性侵前，曾把姨丈想像成自己父親，還寫信祝他「父親節快樂」，連後來在機構安置期間也在父親節寫紙條回去，而且曾透露因為顧慮阿姨一家人家庭完整、經濟壓力，恐姨丈入監致家庭頓失所依，內心飽受煎熬，甚至產生罪惡感，可見姨丈稱小青因受管教而對他懷恨在心的說法難以成立。

台中地院審理後，認為姨丈獸行事證明確，明知小青自幼缺乏雙親撫育關愛，處境堪憐，竟不思盡長輩之職呵護，反而罔顧倫理侵犯她以滿足私慾，嚴重戕害小青身心人格發展與心靈感受，犯後又飾詞否認犯行，未向小青道歉或達成和解，依6條對未滿十四歲女子強制性交罪，合併處有期徒刑8年6個月，不得易科罰金；上訴到台中高分院，法官認為量刑適當，判決駁回，仍可上訴。

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