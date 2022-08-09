293萬粉扭曲「如何應對解放軍」　蔡蒼柏為一句「自求多福」怒了

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「自求多福」被扭曲　蔡蒼柏怒了

▲▼台中市警局表示，局長蔡蒼柏言論遭粉專刻意扭曲。（圖／台中市警局提供）

▲台中市警局表示，局長蔡蒼柏言論遭粉專刻意扭曲。（圖／台中市警局提供）

記者許權毅／台中報導

台中市警察局長蔡蒼柏3日議會備詢一句「自求多福」，被議員批評失言更引起網路議論。不過蔡蒼柏解釋，是希望警察在各自崗位把工作做好。然而粉專「今日海峽」將其做成影片，並用簡體字寫上「如何應對解放軍軍演？台中警察局長：自求多福吧」。蔡蒼柏怒批是惡意剪接的不實訊息，意圖干擾民心。

今日海峽粉絲專頁有超過293萬網友按讚，時常張貼讚揚中方的貼文、影片，近日蔡蒼柏所說「自求多福」，被該粉專惡意剪接成面對中共解放軍的應對。蔡蒼柏表示，影片遭惡意剪輯並加註不實文字，斷章取義刻意扭曲，意圖干擾民心，此粉專是利用臉書搞認知作戰 。相信國軍一定有能力守護國土，台中市警局也會在治安工作上，堅守崗位，誓言守護市民安全。

▲▼台中市警察局長蔡蒼柏。（圖／台中市議會）

▲蔡蒼柏3日到議會備詢「自求多福」一說引起熱議。（圖／翻攝台中市議會）

蔡蒼柏3日在議會備詢，被國民黨議員楊正中問及「裴洛西訪台，台灣有一半的民眾關心兩岸是否發生軍事衝突，沒有國安、哪有治安？」並預言台中治安將層出不窮，質問蔡蒼柏「準備好了沒？」。

蔡蒼柏回應「現在的處境就是自求多福，引發議場譁然」，不過蔡蒼柏解釋，自求多福一詞是希望每個人在工作崗位上，把事情做好，台灣社會就會安全。

▲▼蔡蒼柏。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡蒼柏怒批是遭到惡意扭曲，意圖干擾民心。（圖／ETtoday資料照）

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