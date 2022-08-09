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大陸 大陸焦點 特派現場

被轟軍演像「俄羅斯入侵烏克蘭」　陸外交部副部長：美國用心險惡

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍宣布今（9）日繼續在台灣周遭軍演。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍環台軍演原定進行至8日上午，但至今尚未宣布行動結束。據《人民日報》報導，8月9日，大陸外交部副部長馬朝旭表示，「美方稱中方在台海展開的軍演行動就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣，將招致國際社會譴責的這種說法用心險惡。台灣問題完全是中國內政，與烏克蘭問題完全是兩回事。美國慣於拱火挑事。」

馬朝旭進一步指出，據不完全統計，從二戰結束到2001年，世界上153個地區發生248次武裝衝突，其中美國發起201場。2001年以來，美國發動戰爭和軍事行動造成超過80萬人死亡，數千萬人流離失所。

馬朝旭反問，「美國為維護自己的霸權發動了那麼多場非法戰爭，殺害了那麼多無辜平民，現在又公然跑到台海製造事端，我們能允許嗎？」

馬朝旭表示，威脅台海和平穩定的是美國。台灣是中國領土的一部分，根本不存在什麼「海峽中線」。中國軍隊在中國台灣島附近海域開展軍事演訓活動，旨在維護中國的神聖主權和領土完整，「我們的措施公開適度，符合國內法、國際法和國際慣例，無可指摘。」

馬朝旭說，美國及其盟友經常到中國周邊海域耀武揚威，挑釁滋事。美方每年搞的軍演就達上百次。過度反應、升級局勢的帽子他們戴最合適。

解放軍東部戰區於9日發出訊息表示，「8月9日，中國人民解放軍東部戰區繼續位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織聯合封控和聯合保障行動。」

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