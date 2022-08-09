余正煌逆襲！網見「果斷1舉動」一面倒挺爆：巧芯已收集好名單

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台大今（9）日最新認定，林智堅抄襲余正煌的碩士論文。對此，余正煌委任律師張祐齊說，針對余正煌近日遭受毀謗、違反著作權之不實指控，將於適當時間提出告訴。消息曝光後，網友風向一面倒，紛紛直呼「余這波有夠帥，前面還讓你，後面直接不忍了」、「絕地反攻，這太好看了」。

律師張祐齊表示，針對余正煌先生近日遭受毀謗、違反著作權之不實指控等相關情勢，將於適當時間提出告訴，以維權利。律師曾威凱則說，余正煌先生真的沒有抄襲，清白不證自明，律師蒐集相關資料後，會在適當時機提告。

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▲網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

針對開告一事，就有不少網友在PTT上分享看法，「 爽！支持余同學提告！正義必須獲得伸張」、「血流成河」、「退休金get」、「好猛的結果」、「這種不畏強權真的猛」、「煌哥加油，告死這些無知護航仔」、「好大一波年終」、「真要仔細告下去應該一大串吧」、「加油！真男人，支持你」。還有網友表示，「巧芯都已經幫余收集好名單了」。

國民黨台北市議員徐巧芯稍早以「誰上了『抄跑』這台失智列車」為題發文，整理出「挺林名單」，包含「陳亭妃、卓冠廷、林俊憲、何博文、周永鴻、蘇巧慧、高嘉瑜（講到笑場其實可能可以不算）、梁文傑、劉櫂豪、羅致政、王定宇、簡舒培、鄭運鵬、黃瓊慧；新聞或網路17人：蔡英文、蘇貞昌、陳時中、鄭文燦、沈慧虹、林錫耀、柯建銘、陳歐珀、林鶴明、黃世杰、周江杰、王浩宇、楊家俍、何孟樺、謝子涵、李妍慧」。

針對碩論抄襲案，審定委員會召集人、台大社科院長蘇宏達表示，先前曾就論文抄襲案三度邀請林智堅、陳明通到場說明，但兩人均未現身，所以委員會根據證據判定林智堅論文抄襲。

對此，林智堅律師團隊則曝光mail，表示在台大召開記者會前10.5小時就去信給蘇，並給出2個時段讓台大學倫會安排林智堅到場說明，證明「當事人並未放棄陳述意見權利！」稍早記者會上，林智堅則直呼「我非常的無辜，我實在是一個受害者。」

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