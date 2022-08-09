　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

余正煌逆襲！網見「果斷1舉動」一面倒挺爆：巧芯已收集好名單

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台大今（9）日最新認定，林智堅抄襲余正煌的碩士論文。對此，余正煌委任律師張祐齊說，針對余正煌近日遭受毀謗、違反著作權之不實指控，將於適當時間提出告訴。消息曝光後，網友風向一面倒，紛紛直呼「余這波有夠帥，前面還讓你，後面直接不忍了」、「絕地反攻，這太好看了」。

律師張祐齊表示，針對余正煌先生近日遭受毀謗、違反著作權之不實指控等相關情勢，將於適當時間提出告訴，以維權利。律師曾威凱則說，余正煌先生真的沒有抄襲，清白不證自明，律師蒐集相關資料後，會在適當時機提告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

針對開告一事，就有不少網友在PTT上分享看法，「 爽！支持余同學提告！正義必須獲得伸張」、「血流成河」、「退休金get」、「好猛的結果」、「這種不畏強權真的猛」、「煌哥加油，告死這些無知護航仔」、「好大一波年終」、「真要仔細告下去應該一大串吧」、「加油！真男人，支持你」。還有網友表示，「巧芯都已經幫余收集好名單了」。

國民黨台北市議員徐巧芯稍早以「誰上了『抄跑』這台失智列車」為題發文，整理出「挺林名單」，包含「陳亭妃、卓冠廷、林俊憲、何博文、周永鴻、蘇巧慧、高嘉瑜（講到笑場其實可能可以不算）、梁文傑、劉櫂豪、羅致政、王定宇、簡舒培、鄭運鵬、黃瓊慧；新聞或網路17人：蔡英文、蘇貞昌、陳時中、鄭文燦、沈慧虹、林錫耀、柯建銘、陳歐珀、林鶴明、黃世杰、周江杰、王浩宇、楊家俍、何孟樺、謝子涵、李妍慧」。

針對碩論抄襲案，審定委員會召集人、台大社科院長蘇宏達表示，先前曾就論文抄襲案三度邀請林智堅、陳明通到場說明，但兩人均未現身，所以委員會根據證據判定林智堅論文抄襲。

對此，林智堅律師團隊則曝光mail，表示在台大召開記者會前10.5小時就去信給蘇，並給出2個時段讓台大學倫會安排林智堅到場說明，證明「當事人並未放棄陳述意見權利！」稍早記者會上，林智堅則直呼「我非常的無辜，我實在是一個受害者。」

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
記者會6點懶人包！林智堅「1句話」網驚自爆：看就知道抄襲
快訊／日本設計師三宅一生逝世　享壽84歲
後悔把民調給陳明通提供余正煌？　林智堅難過：怎可以顛倒是非
快訊／林智堅怒了！　痛罵余正煌「不厚道」：做人可以這樣嗎？
建議余正煌「一定提告」！　呂秋遠：讓林智堅入獄服刑
快訊／參選到底！　林智堅：有沒有學位對我參選市長沒影響
快訊／林智堅：若不是當初提供民調給余正煌　現在根本不會坐在這
淨灘撿到龍涎香！專家檢測：上等真品　台灣本島首例

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「茶之魔手」展店密度驚人！網一查地圖嚇傻：以為中共飛機

記者會6點懶人包！林智堅「1句話」網驚自爆：看就知道抄襲了

「3星座」刀子嘴豆腐心！嘴上一直嫌棄　其實內心很在乎

建議余正煌「一定提告」！呂秋遠：讓林智堅入獄服刑

本週偏財運「血型+生肖」TOP5！O型搭這生肖準備中大獎

美女醫曝「2體質」易招蚊子叮咬！　O型血、噴香水、腳臭人上榜

曾轟林智堅抄論文「懶到人神共憤」　深綠醫籲退選：選上也難看

屏東+683！兒童確診數上升　縣府籲家長儘快帶幼兒施打疫苗

余正煌逆襲！網見「果斷1舉動」一面倒挺爆：巧芯已收集好名單

中秋連假國道疏導措施出爐！連3天採單一費率「5小時免費」

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

「茶之魔手」展店密度驚人！網一查地圖嚇傻：以為中共飛機

記者會6點懶人包！林智堅「1句話」網驚自爆：看就知道抄襲了

「3星座」刀子嘴豆腐心！嘴上一直嫌棄　其實內心很在乎

建議余正煌「一定提告」！呂秋遠：讓林智堅入獄服刑

本週偏財運「血型+生肖」TOP5！O型搭這生肖準備中大獎

美女醫曝「2體質」易招蚊子叮咬！　O型血、噴香水、腳臭人上榜

曾轟林智堅抄論文「懶到人神共憤」　深綠醫籲退選：選上也難看

屏東+683！兒童確診數上升　縣府籲家長儘快帶幼兒施打疫苗

余正煌逆襲！網見「果斷1舉動」一面倒挺爆：巧芯已收集好名單

中秋連假國道疏導措施出爐！連3天採單一費率「5小時免費」

宋晟睿往投手發展　林威助認為有機會：有速度就是有魅力

快訊／台耀攜子公司台新藥宣布旗下眼科新藥　「三期臨床」解盲成功！

高嘉瑜喊一屍五命是最壞情況　鄭運鵬怒嗆：自私只考慮自己聲量

「茶之魔手」展店密度驚人！網一查地圖嚇傻：以為中共飛機

愛貓伸手手幫裹花生粉　「熟練埋麻糬」動作嚇壞媽：該繼續吃嗎？

記者會6點懶人包！林智堅「1句話」網驚自爆：看就知道抄襲了

鄧紫棋「我要死了」急求男友　1天失去2個男人認：崩潰大哭！

杜拜打工廣告「半年破百萬」！50人下機秒傻眼　最新詐騙關鍵字曝

艾薇兒曾花3年對抗它！　輝瑞「萊姆病」疫苗啟動三期臨床試驗

醫師後援會成軍！　力挺黃秀芳...贈聽診器盼為彰化縣把脈

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

生活熱門新聞

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

烏克蘭妹不敢吃鼎泰豐辛酸原因曝　一去悲劇了

中共軍演！志願役夫禁休　她一席話讓名醫沉默

台大重擊林智堅！網卻點名1人：將被人格追殺

林智堅論文「7行字幾乎一樣」　網：徹查指導教授

判定林智堅抄襲　管中閔說重話：傷害校譽

瘋狂閃電！神捕捉「超粗雷柱」轟地面　網傻：誰在渡劫

午後雷雨開炸！氣象局發大雨特報

木蘭估今生成！逆時針迴轉路徑曝　這2天雨最多

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水

公車司機姓名自帶音樂！網蓋百樓開唱

更多熱門

相關新聞

快訊／後悔提供民調資料？　林智堅嘆：後悔也來不及了

快訊／後悔提供民調資料？　林智堅嘆：後悔也來不及了

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大9日指林智堅抄襲余正煌的碩士論文，核定撤銷林的碩士學位，余正煌也透過律師聲明，將針對遭受毀謗、違反著作權的不實指控提出告訴。對於是否後悔提供余生民調資料，林智堅坦言，「唉，我跟大家坦白說」，後悔也來不及了，他難過的是，怎麼可以顛倒是非到這種程度？

指黃珊珊脾氣大遭反酸缺疫苗　陳時中：沒必要氣噗噗

指黃珊珊脾氣大遭反酸缺疫苗　陳時中：沒必要氣噗噗

台大撤銷林智堅學位守住學術倫理

台大撤銷林智堅學位守住學術倫理

苗栗縣長選舉國民黨2強相爭　政壇人士老實說

苗栗縣長選舉國民黨2強相爭　政壇人士老實說

快訊／余正煌喊告　林智堅氣炸痛罵「不厚道」

快訊／余正煌喊告　林智堅氣炸痛罵「不厚道」

關鍵字：

碩論抄襲抄襲林智堅余正煌開告PTT徐巧芯2022九合一大選2022桃園市長2022桃園市

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

「老虎蜜蜂」嘉義店開幕淹大水　第4天被火燒光

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面