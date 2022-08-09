高雄郵博館推「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」　限時展日治240件珍郵

▲中華郵政公司將舉辦「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」。資料照，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

實習記者徐芷儀／綜合報導

中華郵政公司將於明（10）日至10月30日舉行「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」，此次舉辦的地點在郵政博物館高雄館特展室，將會展出集郵家顏博政先生珍藏的日治時期（西元1895–1945年）約240件珍郵，廣邀各位大小朋友蒞臨參觀，共享文化饗宴。

中華郵政公司此次為讓民眾重溫古早高雄的在地風情，將於明（10）日在郵政博物館高雄館特展室舉行「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」，希望能夠吸引眾多旅客到訪，透過珍郵欣賞台灣歷史。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政公司表示，日治時期日人推行開闢打狗（高雄）港、興建鐵路、填海造陸，開發現今的哈瑪星、鹽埕區、前金區，進而逐漸往東邊發展，然而隨時代更替，許多當年地景、地貌與經典建築已消失不復可見。

▲特展將會展出集郵家顏博政先生珍藏的日治時期約240件珍郵。（圖／郵政博物館高雄館）

本次展出日治時期的舊信封「實寄封」，以及旗後、哨船頭、哈瑪星、壽山、高雄港、山下町及鹽埕埔等地古早明信片等，難得一見的珍貴歷史印記，展場多媒體區亦播放「打狗港懷舊巡禮」影片，歡迎民眾蒞臨，一同旅讀美麗的古早高雄。

中華郵政公司指出，特展期間，凡參觀者憑展場照片打卡或上傳至FB、IG或Google Maps者，即贈特展加字明信片1份，另外8月10日及13日上午10時，將會辦理「從百年前的封片珍郵看見古早ㄟ高雄」講座及珍品導覽1場，參加者亦可獲得特展加字明信片1份。