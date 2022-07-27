強化路權預防犯罪宣導　嘉市警「一日交警」親子體驗營闖關登場

▲▼ 嘉義市政府警察局111年「5星嘉義市萌警愛+1」親子體驗營闖關活動熱鬧登場 。（圖／嘉義市警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為強化民眾路權觀念及實施111年暑期青春專案預防犯罪宣導，即日起至31日，每日下午2時至5時，於警察局辦理5梯次「5星嘉義市，萌警愛+1」親子體驗營闖關活動，在經過事先網路報名程序後，有125位5至7歲的小朋友可以穿上帥氣的藏青色警察制服，體驗「一日警察」。嘉義市副市長陳淑慧27日代表出席，頒贈開訓好禮及優良小駕駛合格證書，現場體驗的小朋友萌度爆表，成為鎂光燈的焦點。

體驗活動由市長黃敏惠以視訊方式主持並揭開序幕，市長黃敏惠表示，藉由小萌警活動，體驗交通安全、預防犯罪工作，並讓孩子透過實境模擬瞭解人民保母工作，孩子騎著小哈雷學習各種不同交通標誌、標線的作用，讓交通安全從小扎根，這項創意的活動達到交通安全教育的成效，同時親子一起參與活動，共同宣導交通安全、行車安全，發揮拋磚引玉及「孫子兵法」的效果；因疫情停辦了兩年，但今年一開始報名即秒殺，深受市民喜愛。

警察局局長王文澤表示，透過這個活動，讓孩子回家跟長輩、阿公阿嬤講交通安全的概念及重要性，這叫做「孫子兵法」，也讓孩子體驗交通規則，讓交通安全宣導更具成效，保護市民安全。

警察局表示，交通安全與預防犯罪觀念需要從小教育，更要身體力行，希望藉由本次「5星嘉義市，萌警愛+1」親子體驗闖關活動，使民眾更能重視行車安全、遵守交通規則、共同預防犯罪，營造安全的生活環境。

今日活動包括交通警察隊設計的「一日交警」體驗騎乘哈雷機車、路口指揮交通與交通規則大考驗、少年警察隊規劃「我的萌警時代與青春Style」擴大預防犯罪宣導臉書直播活動、保安警察隊「霹靂戰術表演」特殊警力打擊犯罪，另外還有各局、處的政令宣導，讓萌警帶著爸爸、媽媽，親子一同了解交通安全與預防犯罪的重要性；在順利完成各關卡任務後，都可以獲頒專屬精美的「優良小駕駛合格證書」及「隱藏版小禮物」1份。