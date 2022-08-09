新店煙火哥潑糞誣鄰染疫收押滿月　亂放鞭炮全被錄...先挨罰4千

▲新店煙火哥邱銘祥找朋友去藍姓女子居住社區放炮擾民，移送檢方複訊後聲押獲准。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

人稱「新店煙火哥」的新北男子邱銘祥，因涉嫌在藍姓婦人所住社區大樓周邊施放煙火、爆竹擾鄰，多次被依《社會秩序維護法》移送法院審理，其中2件被裁罰共2萬2000元，他更因涉將煙火改造成炸彈施放而被收押至今，加上他還造謠藍婦確診新冠肺炎，二審訂於本月（8月）23日宣判。邱男目前官司纏身，而他今年1月再度放炮行為，日前被北院裁罰4000元，可抗告。

邱男（33歲，在押）於2019年和女友到宜蘭梅花湖風景區旅遊，女友騎電動腳踏車撞倒藍婦成傷，雙方因和解事宜談不攏而結怨，邱男被控從此經常到藍婦所住的新店某社區大樓周邊施放煙火、爆竹，不僅在深夜到凌晨擾鄰，更引發藍婦與居民恐慌。

邱男多次被拍到座車出現在放炮地點，被警方依《社維法》移送北院審理，但法官認為沒拍到邱男放炮過程，加上邱男否認放炮，因此僅2件裁罰共2萬2000元。本案邱男於今年（2022年）1月24日下午2點到3點，到藍婦所住社區附近巷子人行道接連施放高空煙火，被街道監視器拍得清清楚楚，警方獲報將他送辦。

法官審理認為邱男在公眾往來的人行道任意燃放升空式煙火，足以對他人生命、身體與安全構成威脅，這些煙火屬於法律認定的「具有殺傷力物品」，日前據此裁罰邱男4000元，以資懲儆，可抗告。

除放炮騷擾外，邱男被控去年（2021年）2月1日晚間8時許，涉當街朝藍婦潑灑糞水等穢物，並在藍婦所住社區住戶群組留言嘲諷「剛剛有人掉進糞坑」、「實在太好笑了」等語。同年4月12日上午7時許，邱男開車涉多次超越藍婦座車再減速逼車，對藍婦叫囂並丟擲物品，同年5月17日凌晨，邱男在新店區沿路散發自製傳單，涉造謠藍女確診新冠肺炎、是防疫破口等。

邱男一審被依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散播疫情假訊息等3罪，合併判刑10月、得易科罰金30萬元，民事一審判邱男應賠藍婦精神慰撫24萬元，刑案二審訂於本月（8月）23日宣判，民事二審仍在審理。邱男另因今年5月涉嫌再度放炮，且疑將煙火改造成炸彈，今年6月底被拘提到案，經法院裁定羈押至今。