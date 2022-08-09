幫匯款可拿1%報酬　失業男夜店買醉遭鎖定...淪人頭帳戶下場曝

▲▼詐騙集團鎖定夜店失業男，作為人頭帳戶。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區23歲張姓男子無業，某晚到夜店買醉，遇上陌生男子主動搭訕是否想打工？陌生男自稱經營貓砂等商品，張只要幫忙跑腿匯款給廠商，就可拿到1%的佣金報酬，被酒精衝腦的張男，心想工作簡單，於是答應提供自己帳簿給男子使用，不料款項進進出出太頻繁，被銀行行員認為異常而報警被逮。警方呼籲，詐騙集團已將手伸進夜店，失業者必須保持理智，以免觸法。

暑假正值打工或是畢業生找工作之際，台中市霧峰警分局大里分駐所員警巫偉誠、洪智湧，日前接獲銀行報案，有個帳戶因為資金進出異常，每次動輒上百萬，懷疑是詐騙帳戶。

警方到場了解，發現是待業中的張姓男子，在夜店被不知名男子詢問是否要打工，對方聲稱自己是販賣貓砂等商品，張只要幫忙跑腿匯款給上游廠商，就能抽取1%佣金報酬。

張男覺得工作輕鬆，不疑有他提供自己帳戶給男子使用，該男子就利用張男的帳戶轉出不法所得，第1筆匯入金額就高達149萬元，不久，馬上又匯出去，張就拿了1萬4千9百元，於是食髓知味，後來金流進出次數太頻繁，引起行員懷疑因而被捕。

直到警方到場，張男才得知自己竟遭利用，打工不成反倒淪為詐騙車手，除面對觸法刑責，恐還需賠償巨額款項，得不償失。