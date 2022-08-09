林佳龍批華春瑩「山東餃子說」自曝其短　「真是笑掉全世界大牙」

記者蘇晏男／新北報導

中國大陸外交部發言人華春瑩7日在推特發文，提到台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，直言「味覺不會騙人」，台灣一直是中國的一部分。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍9日批評，講這種話真的是自曝其短，真的是笑掉全世界的大牙，被當笑話看。

▲新北市長參選人林佳龍9日參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者許靖騏攝）

華春瑩7日在推特貼出了一張百度地圖的截圖，稱「百度地圖顯示，台北市有38家山東餃子館、67家山西麵館。味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分。失散多年的孩子終究會回家。」

對此，林佳龍9日參拜中和烘爐地南山福德宮時表示，中國外交部發言人講這種話真的是自曝其短，這個就是典型的中國天朝觀，一切都以自己為中原、全世界的中心，如果飲食文化可當國土延伸，那中國境內的麥當勞、肯德基不是更多，難道中國也是美國的一部分嗎？

林佳龍說，台灣能成其大，就是能容納百川，400多年來從原住民、閩客、漳泉、日本、美國等各種文化，都能在台灣發展，這就是台灣最寶貴資產。

林佳龍再表示，中國政府的發言人講出這種話，真的是笑掉全世界的大牙，被當笑話看，不要再自曝其短了。

另外對於前國民黨立委邱毅表示此次中共演習，國軍根本不堪一擊，並認為離統一不遠了，林佳龍被問及此事簡短回應，很久沒聽到邱毅講話了。