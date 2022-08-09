想選總統？「侯友宜請回答」　林佳龍：我敢向神明承諾做滿4年

▲新北市長參選人林佳龍9日參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜日前到宜蘭合體縣長林姿妙，被綠營質疑是為選2024總統鋪路，但侯受訪說是為了市政，下周還要去雲林了解營養午餐契作。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍批評侯友宜用新北市長作為選總統的資源，侯友宜該回答是以什麼身分到新北以外縣市。林佳龍也強調，若他自己當選新北市長，會在神明面前承諾做滿4年。

林佳龍9日參拜中和烘爐地南山福德宮，被問怎麼看侯市府發言體系，在做政策辯護時，採取戰狼式的風格，會針對你的個人行為做評論，言論充滿主觀，還將新聞稿放上新聞網站？

林佳龍表示，這就是侯友宜個人問題，還沒正式宣布參選連任，國民黨還沒提名，現在身分到底為何？而侯的發言人都訴諸情緒語言，不就事論事，還擅用市府公家資源，「好像他是挑戰者一樣」。

林佳龍說，自從他被徵召參選新北市長後，就發現侯友宜的發言跟其團隊一樣，不管是訴諸林口交流道跟林佳龍有什麼關係，或二等公民的批評等。

對於侯友宜近期以參訪行程到各縣市，會不會覺得是開始跑競選行程？林佳龍說，選舉就像是嘉年華，大家互相交流、說好話，這都人之常情，但侯的問題是「妾身未明」，到底是以新北市長、新北市長候選人，或未來總統候選人，跑到新北以外的地方造勢，這問題侯該回答。

林佳龍批評，侯友宜一下跑到宜蘭，一下跑到雲林；一下又關心地熱，一下又關心營養午餐，那為什麼以前不做？就是用新北市長作為選總統的資源嘛，這是社會大眾都有的問號。

林佳龍也表示，若他自己當選新北市長，「我在神明面前，我也承諾我一定做滿4年，這個就是我願意接受檢驗，那侯友宜你呢？請回答？」