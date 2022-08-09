「台灣更多拉麵店、居酒屋」　矢板明夫諷華春瑩：邏輯荒謬、無厘頭

▲中國大陸外交部發言人華春瑩強調「台灣一直是中國的一部分」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹宜庭／台北報導

中國大陸外交部發言人華春瑩7日在推特發布一張百度地圖，指出台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，認為「味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分。」對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫痛批，一個職業外交官，竟用如此荒謬的邏輯來替國家主張領土的主權，不禁讓人啼笑皆非。

矢板明夫8日在臉書上發文表示，華春瑩已連續當了10年外交部發言人，他曾在中國大陸外交部記者會上多次向華春瑩提問；然而，他對華春瑩印象是，每次回答都照本宣科、中規中矩，不如秦剛、劉建超等發言人老練風趣。

「沒想到幾年不見，當上部長助理以後的華春瑩，說話越來越離譜了！不知道是不是被她的部下戰狼趙立堅影響到了，最近甚至有些無厘頭。」矢板明夫狠酸，自己在台北住了兩年半，從來沒有覺得台北有很多中餐館；華春瑩說的38家山東餃子館，和67家山西麵館，他一家都沒有去過，反倒日本拉麵店、壽司店、居酒屋不少。

矢板明夫強調，絕對不會有任何一個正常的日本人，會認為「台灣的日本餐館這麼多，台灣就應該屬於日本。」日本神保町大概有幾十家浙江菜館聚集，據說是二戰之後，神保町附近成了浙江華僑的地盤，其他菜系的中餐館都被浙江華僑擠走；如果按照華春瑩的邏輯，神保町就應該屬於浙江省的一部分。

不僅如此，矢板明夫提到，東京有9000多家中華料理，此比例應該是全世界主要城市中最高的，若中國外交部可以決定國際秩序的話，恐怕日本的首都就得馬上變成中國的了。

矢板明夫認為，華春瑩此次失言，不能夠以開玩笑或說話不嚴謹來解釋，因為「主權」這種事情，和成千上萬居民的生命財產、國家認同息息相關，對很多人來說是天大的事情，「一個職業外交官，竟用如此荒謬的邏輯來替國家主張領土的主權，不禁讓人啼笑皆非。」

矢板明夫指出，中國大陸藉著裴洛西訪台一事，對台灣進行種種文攻武嚇，已惹惱全世界；但中國大陸一直拿不出一套可以說服大家的證據；華春瑩可能絞盡了腦汁，才勉強想出山東餃子館和山西麵館的理由，但隨便找一個這麼無厘頭的理由，就想改變眾多台灣人的命運，似乎也展現了一種中國大陸式的「權力的傲慢」。