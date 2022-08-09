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大陸 大陸焦點 特派現場

海南近乎「封島」！　官方：8月12日前實現「社會面清零」

▲▼海南三亞封城。（圖／CFP）

▲海南三亞突宣布封城，數萬乘客滯留當地。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

海南疫情快速升溫，包含三亞在內的多個城市都已經封城，機場航班也大量取消，整個海南島近乎「封島」，導致超過8萬名遊客滯留當地。採取高強度防疫措施的同時，當地官方也在會議上宣告，要在8月12日前實現「社會面清零」。

根據《海南日報》報導，8月8日，海南省委書記沈曉明主持召開了省委應對疫情工作領導小組專題會議，並在會議上向全省發出了決戰疫情的總動員和衝鋒令，要求堅定必勝信心，想盡一切辦法，克服一切困難，8月12日前實現社會面清零。

▲▼海南三亞封城。（圖／CFP）

會議上也提到，要壓實防止疫情外溢的政治責任，嚴格管控人員流動。要將心比心服務滯留在瓊的外地遊客，抓緊制定實施滯留遊客出島方案，讓遊客有看得見的預期，確保既讓遊客安全舒心踏上返程，又堅決避免疫情風險外溢。

會議還強調，「疫情當前仍處在上升發展期，防控形勢複雜嚴峻，但有利因素也正在累積。」

根據陸媒報導，海南疫情目前最嚴重的屬於旅遊勝地三亞，且由於正值暑假，突然宣布的封城導致超過8萬名遊客滯留，更糟糕的是，有部分酒店竟還趁機漲價，想大賺「疫情財」。為了遏制亂象，三亞官方還特別召開記者會，要求旅宿業者必須給予遊客「半價優惠」，不得哄抬房價、變相提高房價或者拒絕遊客續住。

▲▼海南三亞疫情。（圖／CFP）

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