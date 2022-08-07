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大陸 大陸焦點 特派現場

三亞無預警封城！　遊客崩潰「沒封台灣島，反倒封了海南島」

▲▼海南三亞疫情。（圖／CFP）

▲大陸暑期旅遊勝地海南三亞爆發疫情。（圖／CFP）

文／中央社

中國旅遊勝地海南三亞日前爆發疫情而封控，8萬多名遊客就地被困，更有遊客聞訊趁夜逃離飯店趕往機場登機後，卻被迫下飛機返城隔離，有遊客戲稱，真是「沒封台灣島，反倒封了海南島」。

綜合中國媒體報導及網路訊息，上述逃出飯店飛離三亞未果而返回的大批遊客，不是陷入無處可居，就是被仍有空房的飯店大舉加價；至於沒有離開飯店的遊客也被迫滯留續住，同樣被飯店大舉加價。這類「宰客」行徑，引起遊客強烈不滿。

儘管如此，中共海南省委7日召開防疫專題會議時強調，海南省正面臨防疫嚴峻考驗，要堅持「以快制快」。防疫小組各個專班要「處理好與三亞的關係」，要「嚴格管控人員外流，確保不外溢一人」。

海南省6日新增483例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土感染病例，其中186例為無症狀感染者。其中三亞市占大多數，新增413例感染病例，另有173例為無症狀感染者。

為控制疫情，三亞全市6日起以「臨時性全域靜態管理」為名實施封城，限制人員流動，暫停城市公共交通，三亞機場更取消所有進出航班。

▲▼ 疫情又起，八萬遊客滯留海南三亞 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲疫情又起，八萬遊客滯留海南三亞。（圖／翻攝 澎湃新聞）

在風聞三亞出現大批感染病例後，不少據稱來自上海的遊客基於當時上海封城的經驗，在5日深夜至6日凌晨間連忙打包退房逃離酒店，以加價叫車、集資租車甚至步行等各種方式前往機場，並以高價搶買機票。

但有一名以人民幣1.2萬元（新台幣約5.3萬元）搶到機票的遊客指出，他在順利登上最早一班機後不久，機艙便廣播要求所有旅客下機，留在三亞接受隔離，艙內旅客情緒瞬間爆發，大表不滿。

這些湧向機場的旅客在一度滯留機場後，一部分返回三亞市區重新投宿，卻被大部分飯店拒絕，有些飯店及無照民宿則坐地加價，一度喊出每晚3000元天價，讓這些旅客面臨無處可居的窘境。而留在飯店未離開的遊客若因滯留辦理續住，同樣面臨被坐地加價的窘況。

面對8萬多名旅客滯留，三亞市政府緊急要求全市飯店提供半價入住優惠。但有旅客表示，在半價優惠下，7天仍需花費9100元住宿，反而比原先的定價還要貴。

▲▼ 疫情又起，八萬遊客滯留海南三亞 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲疫情又起，八萬遊客滯留海南三亞。（圖／翻攝 澎湃新聞）

不少來自上海卻滯留在三亞的遊客無奈表示，他們好不容易擺脫4、5月封城的陰影出來渡個假，卻在渡假地點再度碰上封城，真是倒楣透頂。還有人以近日美國眾議院議長裴洛西訪台前後中國揚言封鎖台灣島諷刺說，說了半天「沒封台灣島，反倒封了海南島」。

不過，面對大批三亞滯留遊客抱怨，中國網路上這兩天卻出現幸災樂禍的聲音，一些中國網友甚至說出「不用同情他們，去三亞的哪有窮人」、「支持疫情防控，不要理會那些想作死的耗材」等言語。有另一部分網友直指，這些冷嘲熱諷的人，露出的是「自己猙獰的臉，冷漠的心，以及扭曲的魂」。

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