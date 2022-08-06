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海南三亞突封城　超過8萬名遊客滯留

▲▼海南三亞宣布封城　超過8萬名遊客滯留。（圖／路透社）

▲三亞封城，大量旅客滯留。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

海南三亞疫情快速升溫，全市從6日淩晨6時起實施「臨時性全域靜態管理」，限制全市人員流動，並暫停城市公共交通，已經形同封城。根據大陸官媒《央視》報導，由於正值暑假遊客眾多，估計三亞有超過8萬名遊客滯留。

海南省三亞市政府副市長何世剛表示，經過估算，大概有8萬多名的遊客留在三亞，在這個艱難時刻，三亞作為旅遊城市，更要對滯留在三亞的遊客，有更多的關心和做好相關的服務。

何世剛提到，從現在目前病例分佈來看，在三亞灣和亞龍灣這兩個地方，剛好也是遊客最集中的地方，所以他們強化了對三亞灣和亞龍灣的管控，要求必須要有24小時的核酸陰性證明才能進入，這樣的話能夠保證遊客比較集中的地方免受或者減少病毒感染的可能性。

何世剛指出，他們已要求旅文等涉旅的部門，包括酒店協會等企業，一定要努力為遊客做好服務和安撫情緒，把相關政策告訴遊客。同時在旅文部門設立專班，安排專線，專門受理遊客的各種訴求，協調他們所涉及的一些涉旅的問題，給予服務。

何世剛說，海棠灣和亞龍灣實際上都是比較相對獨立的單元，所以都在路口設了卡口，外地的遊客到了以後，仍然可以憑核酸陰性證明以及抵達三亞的機票和火車票進入到所預定的酒店，並且辦理入住，遊客進出都需要有核酸檢測證明，「所以我們一定要力保這些地方目前還沒有發生疫情的，還沒有發生病例的，而且又是遊客比較多的地方要嚴加管控，避免他們受到疫情傳播的影響。」

何世剛強調，三亞疫情外溢，從這次發現的變種病毒來看，國內並沒有流行，前兩個月都是旅遊高峰期，有上百萬遊客進入三亞，經過基因測序比對，可以排除病毒是從國內遊客大量輸入而傳入的，「所以面對新的病毒，我們從全國疫情防控的大局，從省級層面，也要做好防外溢和防擴散的工作。」

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