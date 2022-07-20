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大陸 大陸焦點 特派現場

郎咸平傳「永遠離開上海」移居香港　98歲母封城時等嘸核酸報告過世

▲大陸經濟學家郎咸平。（圖／CFP）

▲大陸經濟學家郎咸平。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

出生於台灣，放棄戶籍及美國護照的大陸經濟學家郎咸平近日傳出將永遠離開上海移居香港，讓外界聯想到，郎咸平離開上海的原因或和在4月上海因Omicron疫情封城時，98歲高齡母親在醫院急診室苦等核酸檢測報告4小時未果而過世有關。

▲大陸經濟學家郎咸平。（圖／CFP）

▲郎咸平微博上的IP位址仍顯示為上海。（圖／CFP）

大陸微博近日傳出一張圖片，內容為郎咸平友人提到，郎咸平教授匆忙打來電話，希望晚上見面告別，「因為他決定舉家遷移香港，永遠離開上海了。」雖然郎咸平本人尚未證實此消息真偽，微博上的IP位址仍顯示為上海，不過，外界普遍認為，郎咸平此舉是為了要離開上海這個「傷心地」。

據了解，郎咸平和母親住在上海，母親當時高齡98歲，腎臟本來就有點衰竭，按過去的診斷，只要打一針就好，不過，因上海封城相關要求，必須要做核酸檢測後才能就醫，郎咸平稱，「我媽媽在三甲醫院當場做的核酸竟然4個小時都沒出結果，我深感震驚。我媽媽在醫院急診室門口等待了4個小時後，永遠離我而去了。」

也因為上海的疫情封控策，郎咸平和哥哥在母親過世前，花了許多時間和有關單位溝通，在路上也較不到車輛前往醫院，因此未能見到母親最後一面，感到非常悲痛。

公開資訊顯示，郎咸平出生於台灣桃園，父親曾為空軍少將，他在台大經濟所畢業後，還曾當過記者，後前往美國留學，取得美國國籍。郎咸平從1994年開始在香港中文大學任教，先後放棄美國國籍和台灣戶籍。
 

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