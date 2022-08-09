惡老闆鐵尺毆打虐死員工10歲女兒　母親傷心看4個月不敢吭聲

▲女童遭乾媽虐死，生母看了4個多月，不敢吭聲。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

基隆一名劉姓雞肉商，得知女員工有一名10歲女兒可以當自己女兒的玩伴，因此自2018年8月起，讓員工女兒住進家裡，讓女童叫自己「乾媽」。但劉女卻經常藉故以鐵尺、徒手，毆打女童，最後女童被打到腦部重傷，送醫不治死亡；女童的母親眼見女兒被虐4個多月，為了生計不敢吭聲，最後女兒被活活打死，讓人心酸。高院審理後，9日二審仍將劉女判刑8年。可上訴。

據了解，劉女以微薄的薪資雇用女童母親，女童的父親為重度智能障礙，女童母親為了生計，才會「睜一眼、閉一眼」；而女童因為在母親的同意下入住劉女家中，雖然不斷被虐打，但求救無門，最後活活被虐死，處境令人不捨。

判決指出，劉女得知10歲女童為自己員工的女兒，又剛好與自己的女兒讀同一個國小，認為可以讓女童當女兒的玩伴，就提議讓女童從2018年8月起，1周5天住進自己家裡，女童還叫劉女「乾媽」。女童母親為了生計而答應，沒想到卻將女兒送上死路。女童入住沒多久，就因用餐時間過長、不寫功課等狀況，遭劉女以鐵尺毆打、徒手揮巴掌，甚至要女童跪地吃飯，更以不詳方式毆打女童頭部。女童一直到隔年3月初，終於因為劉女不斷施暴而倒地不起，送醫急救。

最後女童因創傷性硬腦膜下出血合併意識不清，雖經緊急開顱手術移除血塊，仍於送醫20日後，因腦部出血與腦組織水腫中線偏移後，壓迫造成腦疝而死亡。檢方調查，女童1周5天住進劉女家中，周末返家時，母親雖然發現女兒被施暴，但時間到了還是將女兒送去劉女家中，最後女童才會被虐死。檢方依照「家暴傷害致死罪」，對劉女提起公訴。

一審法院審理後，將劉女判刑8年。案件上訴二審，高等法院審理後，認為審斟酌劉女行為造成女童生命逝去之嚴重後果，所施暴力已達凌虐程度，且未與被害人家屬達成和解或賠償其損害，犯後態度難認良好，因此駁回上訴，維持有期徒刑8年的刑度。