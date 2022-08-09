身高170少女17歲生日陪車震　銷魂後竟提告！他因這點無罪

▲男子與17歲少女車震還錄影，一二審均獲判無罪。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市周姓男子前年5月間，透過朋友認識當天17歲生日、170公分高、打扮入時的美少女小光（化名），2人當晚車震，周男趁機以小光手機拍下口愛影片。沒想到小光事後提告，但周男供稱不知少女未成年，再加上法院認為17歲與18歲難以分別，因此一審判決周男無罪，檢方上訴，高院二審再度判決周男無罪。可上訴。

判決指出，本案發生於前年5月底晚間，當時周男透過朋友認識小光，由於小光身材高䠷，打扮入時，立刻吸引周男目光。2人多方調情，周男以回家拿東西為由，帶著小光離開，之後在台北市某停車場，2人在周男車上車震。周男還趁機拿起小光的手機，拍下小光口愛的影片。

不過小光事後提告，小光宣稱周男已有女友所以要求她當小三；另外也早就告知周男她是17歲，雖然同意發生關係，但並未同意讓周男拍下性愛過程。檢方認為周男明知小光當天是17歲生日，就是未成年少女，還與她發生關係；過程還拍下性愛影片，因此依照《兒童及少年性剝削防制條例》「拍攝少年為性交行為影片罪」提起公訴。

一審法院審理後，以查無實證為由判決周男無罪。檢方上訴第二審，高等法院審理時，周男否認犯罪，他主張當天確實不知道是小光17歲生日，小光也未告知，是事後朋友告知才知道她未成年。另外辯護人也主張，2人是朋友介紹才認識，小光的朋友都是20歲以上的成年人；另外小光打扮入時，實在難以分辨她是否成年。

高院審理後，認為小光供稱告之17歲時，前後供述的時間、地點均有出入，難以斷定她確實告知周男自己未成年，顯見周男主觀上並不能確認小光是否未成年。此外，高院也認為，小光當時雖17歲，但「衡諸常情此年齡之少女與甫年滿18歲之人，於身高、體重、長相等外表尚無明顯之差異足以辨別。」因此高院駁回檢方上訴，還是維持周男無罪。