科技老闆酒醉呢喃　女主管湊上前遭強吻「嚇到念佛號」

▲女主管陪公司老闆去應酬，席間遭酒醉老闆強吻後，自己念佛號壓驚。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北某科技公司鍾姓負責人，去年帶著公司女主管和客戶餐敘，席間鍾男疑因酒喝多了，講話不清不楚，女主管為了聽懂老闆在說啥，湊上前去，卻遭鍾男竟趁機強吻，女主管嚇到趕緊把頭撇開，默念佛號，事後質問鍾男並離職，台北地檢署調查後，9日依強制猥褻罪嫌起訴鍾男。

據了解，當天參與應酬的成員，除了鍾男與女主管外，還有公司1名女職員，以及公司客戶，雙方在台北市松山區的1間鋼琴酒吧用餐，並開卡拉OK包廂繼續暢飲。女主管指控，當時鍾男口齒比較不清晰，所以她靠近一點要聽鍾男說話，就在此時，鍾男猛然伸舌頭強吻她，女主管被這突如其來的舉動嚇一跳，撇開臉部，脫口「阿彌陀佛」為自己壓驚。

鍾男到案解釋，自己當時喝醉了，但絕對沒有對女主管做出不禮貌舉動，雖然現場沒有人目睹強吻過程，但檢察官考量女主管被診斷為創傷後壓力症候群，且她在公司職務已經很高，是僅次於鍾男的萬人之上，卻因此事已離職，應該沒必要捏造誣指，根據女主管事後與鍾男的簡訊對話紀錄，認為鍾男對自己酒醉程度的說法，前後不一，因此不採信鍾男辯詞。