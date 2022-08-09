協助扁家收集貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲免訴定讞

▲最高法院判決種村碧君幫助貪污免訴定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾經幫前總統陳水扁、吳淑珍夫婦收集發票，協助詐領國務機要費的「SOGO貴婦團」成員種村碧君，一度被依「幫助貪污罪」判刑4年，更一審則改判她無罪。全案上訴最高法院後，因國務機要費除罪化，最高法院9日自為判決，改判種村碧君免訴定讞。

前第一夫人吳淑珍當紅之際，身邊有不少貴婦朋友，而吳婦為詐領國務機要費，要求身旁的貴婦朋友提供購物發票，讓扁珍夫婦詐領數億元的國務機要費。案件爆發後，扁珍遭多起貪污罪嫌起訴，也均遭判刑定讞。而當年吳婦身旁貴婦團的團長、前杏林新生製藥公司負責人種村碧君，檢方認為他是扁珍貪污共犯，提供了135張發票，助扁珍詐領了542萬9220元，因此在2015年對她提起公訴。

一審台北地院認定種村碧君有罪，判刑4年、褫奪公權2年。案件上訴二審高等法院審理，仍認定她有罪，還是判刑4年。案經撤銷發回更審，更一審法院改認定種村碧君並不知道發票是被拿來當貪污犯罪工具；亦即她與本案的貪污被告吳淑珍等人並無犯意聯絡，彼此間並非正犯、共犯關係，因此改判她無罪。

而國務機要費除罪化後，陳水扁、吳淑珍等人日前均獲判免訴，因此最高法院審理本案後，也自為判決，改判決本案免訴，全案定讞。