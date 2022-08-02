台電台南區處中元普渡　2千公斤白米助弱勢家庭

▲台電台南區處舉行中元普渡，由勞工董事彭繼宗及台南區處長許墩貴率員祭拜，2千公斤認購白米，於中元普渡祭祀禮成後，全數捐贈慈善團體以響應公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值農曆七月，台電台南區處於2日舉行中元普渡，此次特別由勞工董事彭繼宗及台南區處長許墩貴率員祭拜，此次承襲往年慣例，預先號召同仁認購2千公斤白米，於中元普渡祭祀禮成後，全數捐贈慈善團體以響應公益。

今年新冠肺炎疫情肆虐、氣象異常，夏天日照異常炎熱，希望透過中元普渡祭拜儀式祈求風調雨順、疫情早日平息，同時祈願公司同仁工作平安順利。台電台南區處表示，近中元普渡前夕，同仁皆會自發認購白米作為祭祀之用，祭祀後捐助台南地區慈善機構和弱勢家庭，傳統已沿襲許久從未間斷。

台電台南區處表示，今年員工熱烈參與，募得共計逾2千公斤白米，分別捐贈至佳里區龍山社區，以協助低收入戶及弱勢家庭，其他受贈單位包含創世基金會、台南家扶中心、台南市聾啞福利協進會、朝興社會福利慈善基金會、瑞復益智中心，及佳里區龍山社區愛心團體等。

創世基金會表示，今年許多弱勢家庭受到疫情影響，來自社會的捐助大幅減少，弱勢家庭的生活陷入困頓。這次受台電捐助得以受惠解燃眉之急，相當感謝台電的熱心援助。台電台南區處表示，中元普渡儀式凝聚了同仁向心力，藉由捐贈白米贊助慈善機構，同時也對社會公益表達關切與重視。希望透過捐贈物資的實際行動拋磚引玉，鼓勵大眾一同關懷弱勢團體。