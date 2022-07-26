安毒廠藏台東市鬧區！找美語老師當掩護...屏東知名毒師又被逮

記者陳宏瑞／高雄報導

法務部調查局南部地區機動工作站半年前接獲線報，曾在屏東地區製毒的羅姓、陳姓、鄭姓男子，近年來轉移陣地，在台東市鬧區一家廢棄酒吧開起了安非他命製毒工廠，還找林姓外籍美語老師當掩護，檢、警、調專案小組經過蒐證調查，在今年3月份攻堅，當場起出安非他命成品、半成品近10公斤，市價超過千萬元，全案檢方偵結後，將4名嫌犯依毒品罪嫌起訴。

▲南機站查獲製毒工廠隱身在台東的廢棄酒吧。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲南機站查獲製毒工廠隱身在台東的廢棄酒吧。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

南機站接獲線報後，與與臺東縣調查站、屏東縣調查站、東部地區機動工作站、高雄市政府警察局鼓山分局及臺東縣警察局刑事警察大隊組成專案小組，在屏東地檢署檢察官指揮下，在今年3月11日，持搜索票到臺東市中華路某知名廢棄酒吧進行攻堅，現場羅姓主嫌等4人。

▲南機站逮捕涉嫌製毒的嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組調查，羅姓主嫌在屏東地區是知名的製毒師傅，去年就曾製毒被捕，但羈押期滿後仍不知悔改，他們在半年多前計畫著手製造毒品，為了怕被屏東的檢警盯上，於是改道民風純樸的臺東地區，並與當地林姓美籍人士合作，在林男位於臺東市中華路的廢棄酒吧內設立製毒工廠，由於該酒吧周邊銀行及商家林立，往來民眾甚多，集團成員自恃製毒經驗豐富且所採製程產生的臭味較小，且利用林男擔任美語教師，平日作息正常，不易遭查緝單位鎖定的特性，一反常態在鬧區中設立製毒工廠，並於廢棄酒吧門口堆放磚頭、水泥等工地物品以混淆視聽。

專案小組經長期偵查後，掌握林男利用課餘期間，駕車往返製毒工廠及藏放製毒器具的貨櫃屋，3月11日專案小組攻堅時，集團成員因前一夜趕工製毒，過於疲累在窗邊沙發休憩，措手不及未做任何抵抗，並表示，「都躲到臺東來製毒還是被你們抓到，我沒這個命做這行啦！」

專案小組當場逮捕羅姓主嫌等4人，經檢察官複訊後向法院聲請覊押禁見獲准，檢方在偵查後，依違反毒品危害防制條例將4人偵結起訴。