快訊／吳釗燮重砲嗆：台灣人民沒被擊倒　中國藉軍演破壞兩岸現況

記者呂晏慈／台北報導

共軍持續進行軍事演訓，外交部長吳釗燮今（9日）上午舉行國際記者會，他表示，中國試圖讓台灣人民害怕，「但是我們沒有被擊倒」，對台灣人而言，自由民主的價值存在於其DNA，台灣將繼續堅持自由民主的生活方式，捍衛台灣的主權領土，也希望國際社會共同遏制中國野心勃勃的對外擴張，共同維護印太地區的穩定繁榮。

▲吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮今天上午舉行國際記者會，吸引中外媒體近百人與會。吳釗燮會中表示，這幾天中國在台灣周邊海域進行軍事行動，嚴重危及區域安全，不僅在演習區上面嚴重侵犯我國在國際海域的權利，阻礙印太地區最繁忙海空航道的自由運作，對於中國極其不負責任行為，我國政府表達嚴正譴責。

吳釗燮說，中國藉機進行大規模軍演，是毫無道理的挑釁行為，裴洛西議長訪台只是中國的藉口，中國的意圖是多重的，中國對台灣的軍事威脅已經持續多年，而且持續升高當中，企圖將台灣海峽內海化，已影響國際社會在台海的海空自由航行權利，並以具體行動破壞台海中線的默契，企圖在演習後將之常態化，破壞台海兩岸長久的現狀。

吳釗燮指出，中國藉機操演侵台行動，除了動員大批機艦、飛彈射擊，還搭配網路假訊息攻擊、經濟脅迫等，中國飛彈試射範圍，明顯是為嚇阻他國介入其犯台的意圖。

吳釗燮強調，中華民國台灣作為主權獨立的國家，絕對有權力與其他國家交往，台灣人民也有權力透過民主機制表達意見。他表示，民主是不會受到威權恫嚇而屈服的，中國現在要一步步將東海、台海、南海連成一線，是其成為中國的內海，中國的野心絕不僅止於台灣。

吳釗燮表示，中國試圖讓台灣人民害怕，「但是我們沒有被擊倒」，對台灣人而言，自由民主的價值存在於其DNA，台灣將繼續堅持自由民主的生活方式，捍衛台灣的主權領土，也希望國際社會共同遏制中國野心勃勃的對外擴張，共同維護印太地區的穩定繁榮。