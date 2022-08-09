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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／吳釗燮5點狠嗆中國　談「民主」6次籲國際共同遏制

記者呂晏慈／台北報導

共軍持續進行軍事演訓，外交部長吳釗燮今（9日）上午舉行國際記者會，提出5點說明我國政府立場， 批評中國試圖讓台灣人民害怕，但是台灣人民沒有被擊倒，並指中國為整體區域安全帶來極不穩定的因素，呼籲所有愛好自由民主的國家必須一起合作，研議共同因應之道，其中談到「民主」6次、「台灣」21次。

▲▼吳釗燮「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳釗燮今天上午舉行「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮致詞全文如下：

這幾天，中國在台灣周邊海域進行聯合軍事行動，已經嚴重威脅區域的和平與安全。我今天要藉這個場合，再次明確說明我國政府的立場，一共有五點：

第一，中國選擇在台灣周邊區域進行軍演，不僅在演習區的劃定上，嚴重侵犯我國在國際法上所享有的權利，阻礙了印太地區最繁忙海空航道之一的正常運作，嚴重影響全球的航運及貿易，破壞區域的和平與安全。對於中國極其不負責任的行為，我國政府表達嚴厲譴責。

第二，中國這次進行針對性的大規模軍演，是毫無道理的藉機挑釁。裴洛西議長的訪台只是中國的藉口，中國真正的意圖是多重的：

首先，中國對台灣的軍事威脅存在多年，且持續升高中，這是客觀存在的事實。中國企圖將台灣海峽內海化，否定台海是國際水道的現狀，以影響國際社會在台海的海、空自由航行的權利。這次更以具體行動破壞長久以來台海中線的默契，並企圖在演習後將之常態化，以破壞台海兩岸長久的現狀；

其次，中國也藉機操演其長期以來所準備的侵台行動劇本，除了動員大批機艦、飛彈射擊，還搭配網路攻擊、假訊息攻擊、經濟脅迫等，企圖威嚇擾亂台灣的民心士氣；

最後，中國飛彈試射的範圍，很明顯想要嚇阻其他國家介入其犯台的意圖。中國演練其反介入／區域拒止（A2／AD）的戰術，讓我們清楚看見中國在西太平洋地區的地緣戰略野心。也就是說，這次中國的演習，真正的企圖是在改變台海及區域現狀，而且已經為整體區域安全帶來極不穩定的因素。

第三，中華民國台灣作為主權獨立的國家，絕對有權利與其他國家進行交往，和透過國際參與對國際社會作出貢獻，台灣人民也有權透過民主制度表達其國民意志，中國無權干涉也不能改變。我國政府一向秉持「四個堅持」來應處兩岸關係，即「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」，以及「堅持台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。台灣非常感謝所有勇敢站出來，譴責中國作為並支持台灣的各國友人。各國的力挺，讓台灣人民知道，我們在國際上並不孤單；也讓世界瞭解，民主是不會受到威權恫嚇而屈服的。

第四，中國軍演目前雖然看似只針對台灣，但觀察其在全球各地的作為及企圖，已經不侷限於台灣。中國現已一步一步要將東海、台海及南海連成一線，使其成為中國的內海；近年來，中共解放軍的軍演已經多次穿越第一島鏈，今年5月，中國還推動與索羅門，甚至更多太平洋國家簽署安全協議，顯示中國正在太平洋建立戰略據點。而威權主義的擴張也正在東南亞、南亞，甚至非洲及拉美區域延伸中。目前中國對台之作為與手段，只是找到藉口，但其野心絕不會止於台灣，所造成之損害也不會僅止於台灣，我們呼籲所有愛好自由民主的國家必須一起合作，研議共同因應之道。

第五，在這次我們應處中國軍演的過程中，台灣的人民、社會、軍隊與政府都展現了韌性和信心，並且沉著應對。中國試圖讓台灣人擔心害怕，但我們沒有被嚇倒，更不會被擊倒。對台灣人而言，「自由民主的價值存在於我們的DNA，沒有人可以奪走」。台灣將繼續堅持自由民主的生活方式，以堅定的信心與作為，捍衛台灣的主權領土，以及安定繁榮的生活。我們也希望國際社會採取行動，共同扼制中國不負責任的對台恫嚇及野心勃勃的對外擴張，共同維護印太區域的自由開放與穩定繁榮。

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