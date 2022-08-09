「台灣不會束手就擒」　吳釗燮預告：將有更多國家議長訪台

▲外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

記者詹宜庭／台北報導

外交部長吳釗燮9日召開國際記者會時表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，對台灣人民而言是非常振奮的事，近日也有民調顯示，絕大多數民眾都歡迎、支持裴洛西訪台，未來也相信將有更多國家議長來台訪問，「我們也會繼續努力。」

根據英國「每日電訊報（The Telegraph）」發表專文指出，立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）8月8日強調，台灣及2350萬人民對自由民主的堅持不該被犧牲，應有更多民主自由的鬥士跟隨裴洛西的榜樣；國際秩序不應允許像烏克蘭、台灣、立陶宛等較小型民主政體被犧牲，裴洛西訪台不能成為中國軍事演習的藉口，自由世界尤其不能讓台灣成為第二個烏克蘭。

不僅立陶宛，包括法國國民議會外交委員會主席布朗吉（Jean-Louis Bourlanges）、加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）、英國國會外交委員會成員、國會議員組織「中國研究小組」（CRG）共同主席凱恩斯（Alicia Kearns）、美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）與美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）等紛紛認可裴洛西訪台是正確之舉，北京當局沒有理由將裴洛西訪台一事作為藉口，在台灣海峽內或周邊加強侵略性軍事行動。

而我國外交部長吳釗燮表示，裴洛西訪台對台灣人民而言是非常振奮的事，近日也有民調顯示，絕大多數民眾都歡迎、支持裴洛西訪台，未來也相信將有更多國家議長到台訪問，「我們也會繼續努力。」

吳釗燮痛批，中國大陸在國際社會上封鎖、打壓台灣的生存空間，不希望台灣與更多國家有更多關係，在如此情況下台灣不能束手就擒，要爭取更多國家與領導人支持台灣；因此，有著名的國際社會領袖到台灣訪問，就是打開國際空間最好的機會，也讓台灣人民感到非常振奮，了解「我們台灣並不孤單。」